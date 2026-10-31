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Евгений Сивков
Удержания из зарплаты
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«Банк сам разберется»: как одна опечатка в зарплатной платежке стоит компании 100 000 ₽. Новые правила с сентября 2026

«Банк сам разберется»: как одна опечатка в зарплатной платежке стоит компании 100 000 ₽. Новые правила с сентября 2026

Забыли код в поле 20 или ошиблись с лимитом удержаний? С сентября 2026 года это штраф до 100 000 ₽ для компании. Даем 4 готовых образца платежек, шпаргалку по кодам и алгоритм спасения, если ошибка уже случилась. Сохраняйте.

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Новые требования к кодам доходов и взысканным суммам, четыре опасных сценария, образцы платежей и инструкция по исправлению ошибок.

Бухгалтер удержал из зарплаты долг работника, но ошибся в коде дохода или не указал взысканную сумму. Банк получил некорректные сведения и, не видя ограничений, списал деньги сверх законного предела. Работник остался без средств к существованию, а компанию и должностное лицо ждет штраф.

С 1 сентября 2026 года вступили в силу поправки (Федеральный закон от 25.04.2026 № 112-ФЗ), которые ужесточили требования к заполнению полей 20 и 24 в платежных поручениях. Разбираем, как действовать по закону, не попадаться на системные ловушки и избежать санкций.

1. Что реально изменилось и кому грозят штрафы

Федеральный закон № 112-ФЗ дополнил часть 5.1 статьи 70 Закона № 229-ФЗ, закрепив на уровне федерального закона ответственность за неверное указание кода вида дохода или взысканной суммы.

Штрафы по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ применяются не автоматически за любую техническую опечатку, а при наличии состава правонарушения, которое повлекло нарушение прав взыскателя или должника. Размеры санкций:

  • для должностных лиц (директор, главбух): 15 000 – 20 000 руб.;

  • для организаций из реестра МСП: 25 000 – 50 000 руб.;

  • для средних и крупных организаций: 50 000 – 100 000 руб.

2. Очередность и лимиты: считаем без ошибок

Удержания производятся после вычета НДФЛ. Закон выделяет четыре очереди взыскания (ст. 111 Закона № 229-ФЗ):

  1. Алименты, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба от преступления.

  2. Выходные пособия и оплата труда (по авторским договорам).

  3. Налоги, сборы, штрафы.

  4. Все остальные исполнительные документы (кредиты, ЖКХ).

Общий предел удержаний — 50% от дохода. Однако для требований первой очереди лимит повышен до 70% (ч. 3 ст. 99 Закона № 229-ФЗ). Важно: закон не устанавливает наличие именно задолженности как обязательное условие для применения этого повышенного лимита. Он действует и для текущих платежей по данным категориям (например, текущие алименты). При этом дополнительные 20% сверх стандартных 50% нельзя перенаправить на погашение кредитов или ЖКХ — для долгов последующих очередей лимит строго 50%.

Пример расчёта Работник получил после вычета НДФЛ 90 000 руб.

  • Алименты на двоих несовершеннолетних детей: 1/3 дохода = 30 000 руб. (первая очередь).

  • Общий предел удержания в данном случае: 50% от 90 000 руб. = 45 000 руб.

  • Остаток лимита для кредиторов четвёртой очереди: 45 000 – 30 000 = 15 000 руб.

  • Два исполнительных документа по кредитам: на 60 000 руб. и 90 000 руб. (общая сумма требований 150 000 руб.).

Распределяем остаток пропорционально:

  • Первый кредитор: 15 000 × (60 000 / 150 000) = 6 000 руб.

  • Второй кредитор: 15 000 × (90 000 / 150 000) = 9 000 руб.

На руки сотрудник получит: 90 000 – 30 000 – 6 000 – 9 000 = 45 000 руб.

3. Шпаргалка по кодам доходов (Положение Банка России № 762-П)

Код

Значение

Примеры выплат

1

Доход с ограничением взыскания 50% или 70%

Зарплата, аванс, премия, отпускные

2

Периодический доход, защищённый от взыскания

Алименты, которые получает сам должник

3

Периодический доход с исключениями из защиты по ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ

Отдельные виды компенсаций

4

Единовременный доход, защищённый от взыскания

Детские пособия, матпомощь при рождении

5

Единовременный доход с исключениями из защиты по ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ

Специальные единовременные выплаты, подпадающие под исключения

Без кода

Выплаты, не являющиеся доходом работника

Подотчётные суммы, компенсация командировочных расходов

4. Четыре образца заполнения платежек

  1. Перечисление остатка зарплаты работнику-должнику

    • Поле 20: «1» (если это зарплата).

    • Поле 24: //ВЗС//15000-00// Удержание по ИП №... из дохода за сентябрь 2026 г. (Если удержаний не было, маркер //ВЗС// не ставится вообще. Писать //ВЗС//0-00// запрещено).

  2. Перечисление алиментов непосредственно получателю (физлицу)

    • Поле 20: «2» (периодический защищённый доход).

    • Поле 24: Удержание по исполнительному листу №... из дохода Иванова И.И. за сентябрь 2026 г. (Маркер //ВЗС// здесь не нужен, он предназначен только для выплаты самому работнику-должнику).

  3. Перечисление удержаний на депозитный счёт ФССП

    • Поле 20: оставляем пустым.

    • Поле 24: Удержание по ИП №... от... Должник: Петров П.П., СНИЛС... (Маркер //ВЗС// не используется).

  4. Выплата через зарплатный реестр банка

    • Информация об удержаниях указывается не «одной общей строкой» на компанию, а в специальной колонке реестра напротив Ф.И.О. конкретного должника, дублируя сумму из маркера //ВЗС//.

5. Ситуация с авансом: считаем сроки правильно

Сотрудник получил аванс в пятницу. Бухгалтер удержал деньги. Срок перечисления удержанных сумм — не позднее трех рабочих дней со дня выплаты дохода (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

Согласно ст. 15 Закона № 229-ФЗ, течение срока начинается на следующий день, а нерабочие дни не включаются. Если выплата была в пятницу, то три рабочих дня — это понедельник, вторник и среда. Крайний срок перечисления — среда. Нельзя копить удержания с аванса и переводить их вместе с зарплатой за вторую половину месяца: это прямое нарушение, за которое штрафуют.

6. Алгоритм действий при обнаружении ошибки

  1. Проверьте статус исполнения платёжного поручения в банке-клиенте.

  2. Если платёж ещё не исполнен, немедленно отзовите его и отправьте корректное поручение.

  3. Если платёж исполнен, письменно запросите у банка порядок исправления реквизитов и документально зафиксируйте факт технической ошибки.

  4. Проверьте, привела ли ошибка к неправомерному списанию защищённых средств у работника.

  5. При необходимости уведомите судебного пристава и взыскателя о допущенной ошибке и предпринятых мерах.

  6. Сохраните всю переписку: она поможет доказать отсутствие умысла и избежать штрафа по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ или успешно обжаловать постановление.

7. Реальная практика

  • Случай 1: Бухгалтер удерживала 50% зарплаты по постановлению пристава, но не указала код вида дохода в поле 20. Банк, не видя ограничений, списал остаток в пользу другого взыскателя, обратившегося напрямую. Итог: штраф для должностного лица 15 000 руб. по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

  • Случай 2: Организация перечисляла алименты с задержкой (раз в месяц, а не в течение 3 дней после каждой выплаты). Судебный пристав составил протокол, и компанию оштрафовали на 50 000 руб., а главбуха — на 15 000 руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ).

8. Чек-лист: 7 проверок перед отправкой зарплаты должнику

  1. Есть ли действующий исполнительный документ?

  2. Соблюдена ли очередность взысканий (ст. 111 Закона № 229-ФЗ)?

  3. Не превышен ли предел удержаний (50% или 70%) после вычета НДФЛ?

  4. Учтено ли право работника на сохранение прожиточного минимума (ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 Закона № 229-ФЗ)? Примечание: на алименты на несовершеннолетних детей это правило не распространяется.

  5. Верно ли указан код вида дохода в поле 20?

  6. Указана ли взысканная сумма через маркер //ВЗС// в поле 24 (при выплате самому работнику)?

  7. Соблюдён ли 3-дневный срок перечисления удержанных средств?

Налоговое и исполнительное законодательство не прощает действий «на авось». Чтобы выстроить безопасный алгоритм работы с удержаниями и не гадать, как применить норму к вашей ситуации, лучше разобраться в системе заранее.

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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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