«Банк сам разберется»: как одна опечатка в зарплатной платежке стоит компании 100 000 ₽. Новые правила с сентября 2026

Новые требования к кодам доходов и взысканным суммам, четыре опасных сценария, образцы платежей и инструкция по исправлению ошибок.
Бухгалтер удержал из зарплаты долг работника, но ошибся в коде дохода или не указал взысканную сумму. Банк получил некорректные сведения и, не видя ограничений, списал деньги сверх законного предела. Работник остался без средств к существованию, а компанию и должностное лицо ждет штраф.
С 1 сентября 2026 года вступили в силу поправки (Федеральный закон от 25.04.2026 № 112-ФЗ), которые ужесточили требования к заполнению полей 20 и 24 в платежных поручениях. Разбираем, как действовать по закону, не попадаться на системные ловушки и избежать санкций.
1. Что реально изменилось и кому грозят штрафы
Федеральный закон № 112-ФЗ дополнил часть 5.1 статьи 70 Закона № 229-ФЗ, закрепив на уровне федерального закона ответственность за неверное указание кода вида дохода или взысканной суммы.
Штрафы по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ применяются не автоматически за любую техническую опечатку, а при наличии состава правонарушения, которое повлекло нарушение прав взыскателя или должника. Размеры санкций:
для должностных лиц (директор, главбух): 15 000 – 20 000 руб.;
для организаций из реестра МСП: 25 000 – 50 000 руб.;
для средних и крупных организаций: 50 000 – 100 000 руб.
2. Очередность и лимиты: считаем без ошибок
Удержания производятся после вычета НДФЛ. Закон выделяет четыре очереди взыскания (ст. 111 Закона № 229-ФЗ):
Алименты, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба от преступления.
Выходные пособия и оплата труда (по авторским договорам).
Налоги, сборы, штрафы.
Все остальные исполнительные документы (кредиты, ЖКХ).
Общий предел удержаний — 50% от дохода. Однако для требований первой очереди лимит повышен до 70% (ч. 3 ст. 99 Закона № 229-ФЗ). Важно: закон не устанавливает наличие именно задолженности как обязательное условие для применения этого повышенного лимита. Он действует и для текущих платежей по данным категориям (например, текущие алименты). При этом дополнительные 20% сверх стандартных 50% нельзя перенаправить на погашение кредитов или ЖКХ — для долгов последующих очередей лимит строго 50%.
Пример расчёта Работник получил после вычета НДФЛ 90 000 руб.
Алименты на двоих несовершеннолетних детей: 1/3 дохода = 30 000 руб. (первая очередь).
Общий предел удержания в данном случае: 50% от 90 000 руб. = 45 000 руб.
Остаток лимита для кредиторов четвёртой очереди: 45 000 – 30 000 = 15 000 руб.
Два исполнительных документа по кредитам: на 60 000 руб. и 90 000 руб. (общая сумма требований 150 000 руб.).
Распределяем остаток пропорционально:
Первый кредитор: 15 000 × (60 000 / 150 000) = 6 000 руб.
Второй кредитор: 15 000 × (90 000 / 150 000) = 9 000 руб.
На руки сотрудник получит: 90 000 – 30 000 – 6 000 – 9 000 = 45 000 руб.
3. Шпаргалка по кодам доходов (Положение Банка России № 762-П)
Код
Значение
Примеры выплат
1
Доход с ограничением взыскания 50% или 70%
Зарплата, аванс, премия, отпускные
2
Периодический доход, защищённый от взыскания
Алименты, которые получает сам должник
3
Периодический доход с исключениями из защиты по ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ
Отдельные виды компенсаций
4
Единовременный доход, защищённый от взыскания
Детские пособия, матпомощь при рождении
5
Единовременный доход с исключениями из защиты по ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ
Специальные единовременные выплаты, подпадающие под исключения
Без кода
Выплаты, не являющиеся доходом работника
Подотчётные суммы, компенсация командировочных расходов
4. Четыре образца заполнения платежек
Перечисление остатка зарплаты работнику-должнику
Поле 20: «1» (если это зарплата).
Поле 24:
//ВЗС//15000-00// Удержание по ИП №... из дохода за сентябрь 2026 г.(Если удержаний не было, маркер
//ВЗС//не ставится вообще. Писать
//ВЗС//0-00//запрещено).
Перечисление алиментов непосредственно получателю (физлицу)
Поле 20: «2» (периодический защищённый доход).
Поле 24:
Удержание по исполнительному листу №... из дохода Иванова И.И. за сентябрь 2026 г.(Маркер
//ВЗС//здесь не нужен, он предназначен только для выплаты самому работнику-должнику).
Перечисление удержаний на депозитный счёт ФССП
Поле 20: оставляем пустым.
Поле 24:
Удержание по ИП №... от... Должник: Петров П.П., СНИЛС...(Маркер
//ВЗС//не используется).
Выплата через зарплатный реестр банка
Информация об удержаниях указывается не «одной общей строкой» на компанию, а в специальной колонке реестра напротив Ф.И.О. конкретного должника, дублируя сумму из маркера
//ВЗС//.
5. Ситуация с авансом: считаем сроки правильно
Сотрудник получил аванс в пятницу. Бухгалтер удержал деньги. Срок перечисления удержанных сумм — не позднее трех рабочих дней со дня выплаты дохода (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).
Согласно ст. 15 Закона № 229-ФЗ, течение срока начинается на следующий день, а нерабочие дни не включаются. Если выплата была в пятницу, то три рабочих дня — это понедельник, вторник и среда. Крайний срок перечисления — среда. Нельзя копить удержания с аванса и переводить их вместе с зарплатой за вторую половину месяца: это прямое нарушение, за которое штрафуют.
6. Алгоритм действий при обнаружении ошибки
Проверьте статус исполнения платёжного поручения в банке-клиенте.
Если платёж ещё не исполнен, немедленно отзовите его и отправьте корректное поручение.
Если платёж исполнен, письменно запросите у банка порядок исправления реквизитов и документально зафиксируйте факт технической ошибки.
Проверьте, привела ли ошибка к неправомерному списанию защищённых средств у работника.
При необходимости уведомите судебного пристава и взыскателя о допущенной ошибке и предпринятых мерах.
Сохраните всю переписку: она поможет доказать отсутствие умысла и избежать штрафа по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ или успешно обжаловать постановление.
7. Реальная практика
Случай 1: Бухгалтер удерживала 50% зарплаты по постановлению пристава, но не указала код вида дохода в поле 20. Банк, не видя ограничений, списал остаток в пользу другого взыскателя, обратившегося напрямую. Итог: штраф для должностного лица 15 000 руб. по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве.
Случай 2: Организация перечисляла алименты с задержкой (раз в месяц, а не в течение 3 дней после каждой выплаты). Судебный пристав составил протокол, и компанию оштрафовали на 50 000 руб., а главбуха — на 15 000 руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ).
8. Чек-лист: 7 проверок перед отправкой зарплаты должнику
Есть ли действующий исполнительный документ?
Соблюдена ли очередность взысканий (ст. 111 Закона № 229-ФЗ)?
Не превышен ли предел удержаний (50% или 70%) после вычета НДФЛ?
Учтено ли право работника на сохранение прожиточного минимума (ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 Закона № 229-ФЗ)? Примечание: на алименты на несовершеннолетних детей это правило не распространяется.
Верно ли указан код вида дохода в поле 20?
Указана ли взысканная сумма через маркер
//ВЗС//в поле 24 (при выплате самому работнику)?
Соблюдён ли 3-дневный срок перечисления удержанных средств?
Налоговое и исполнительное законодательство не прощает действий «на авось». Чтобы выстроить безопасный алгоритм работы с удержаниями и не гадать, как применить норму к вашей ситуации, лучше разобраться в системе заранее.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант