«Банк сам разберется»: как одна опечатка в зарплатной платежке стоит компании 100 000 ₽. Новые правила с сентября 2026

Новые требования к кодам доходов и взысканным суммам, четыре опасных сценария, образцы платежей и инструкция по исправлению ошибок.

Бухгалтер удержал из зарплаты долг работника, но ошибся в коде дохода или не указал взысканную сумму. Банк получил некорректные сведения и, не видя ограничений, списал деньги сверх законного предела. Работник остался без средств к существованию, а компанию и должностное лицо ждет штраф.

С 1 сентября 2026 года вступили в силу поправки (Федеральный закон от 25.04.2026 № 112-ФЗ), которые ужесточили требования к заполнению полей 20 и 24 в платежных поручениях. Разбираем, как действовать по закону, не попадаться на системные ловушки и избежать санкций.