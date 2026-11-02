Вы выиграли спор с ФНС, но потеряли 92 000 ₽. Как забрать свои проценты с ЕНС

Предприниматель добился отмены налоговых доначислений и возврата денег. Казалось бы, победа. Но инспекция рассчитала проценты только до даты появления положительного сальдо на ЕНС, хотя деньги поступили на расчётный счёт значительно позже. Разница в расчётах составила 91 798,56 рубля. Арбитражный суд Поволжского округа 11 июня 2026 года (дело № А06-6644/2025) встал на сторону бизнеса, подтвердив: проценты должны капать до дня фактического возврата. Разбираем, как не попасть в эту ловушку, отличить реальное излишнее взыскание от обычной переплаты и забрать свои законные деньги.

Три ситуации с ЕНС: когда ФНС должна проценты, а когда нет

Не каждый рубль, зависший на налоговом счёте, генерирует доход. Чтобы не тратить время на бесплодные претензии, важно чётко разграничивать три сценария: Незаконное взыскание. Инспекция списала деньги по ошибке, из-за технического сбоя или на основании решения, которое позже было отменено. Это прямое основание для процентов по п. 4 ст. 79 НК РФ. Обычная переплата. Положительное сальдо само по себе не означает права на проценты за всё время его нахождения на ЕНС. Деньги просто лежат до будущего зачёта или вашего заявления на возврат. Нарушение срока возврата. Если вы подали заявление на возврат переплаты, а ФНС нарушила установленный законом срок (как правило, 1 месяц, а при возврате НДС после камеральной проверки — 12 дней + 6 дней на казначейство), включается механизм процентов по п. 9 ст. 79 НК РФ.

Главная ловушка: до какой даты считать проценты

ФНС часто хитрит с периодом начисления. Инспекторы любят останавливать счётчик на дате формирования переплаты на ЕНС (например, в день вынесения решения об отмене доначислений). Но закон (п. 4 ст. 79 НК РФ) и судебная практика говорят об обратном: проценты начисляются со дня, следующего за днём взыскания, по день фактического возврата либо учёта суммы в счёт исполнения совокупной обязанности. В упомянутом деле № А06-6644/2025 инспекция остановила начисление 10 февраля, а предприниматель потребовал проценты по 16 апреля (день фактического поступления денег на счёт). Суд поддержал бизнес. Не позволяйте контролёрам искусственно сокращать этот период.

Как правильно считать: формула и пример с частичным зачётом

Формула проста, но требует внимания к деталям, особенно если ключевая ставка менялась или был частичный зачёт средств: P = Σ (S_i × r_i × d_i) / (100 × D_i) Где: S_i — сумма излишнего взыскания в конкретном периоде;

r_i — ключевая ставка ЦБ РФ в этом периоде;

d_i — количество календарных дней в периоде;

D_i — 365 или 366 дней в году. Пример из практики:

Допустим, 1 сентября 2026 года ФНС незаконно списала с вашего ЕНС 500 000 рублей.

15 октября вы подали заявление, и 20 октября инспекция частично зачла 200 000 рублей в счёт текущего налога. Оставшиеся 300 000 рублей вернули на расчётный счёт только 5 ноября 2026 года.

Ключевая ставка в этот период составляла 15% (условно для примера). Период с 02.09 по 20.10 (49 дней) на всю сумму 500 000 руб.:

500 000 × 15% / 365 × 49 = 10 068,49 руб. Период с 21.10 по 05.11 (16 дней) на остаток 300 000 руб.:

300 000 × 15% / 365 × 16 = 1 972,60 руб. Итого к взысканию: 12 041,09 руб.

Важный нюанс: если деньги не вернули на банковский счёт, а зачли в счёт будущей налоговой обязанности, начисление процентов прекращается именно на дату этого зачёта, а не на дату гипотетического возврата.

Сроки: миф о «трёх годах» и суровая реальность

Забудьте про универсальные «три года по ГК РФ», которые часто советуют в интернете. В налоговых спорах действуют жёсткие процессуальные сроки, и их пропуск фатален: Жалоба в вышестоящий налоговый орган: 1 год со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении прав (п. 2 ст. 139 НК РФ).

Обращение в арбитражный суд: 3 месяца с момента, когда вы узнали о нарушении прав (ч. 4 ст. 198 АПК РФ, ст. 138 НК РФ). Не ждите «ориентировочно месяц». Если вы видите незаконное списание и отсутствие процентов после возврата основной суммы, действуйте сразу: направляйте заявление о начислении процентов. Если получен отказ или игнор — готовьте жалобу, не дожидаясь истечения процессуальных сроков.

Бонус для бухгалтера: налоговый учёт

Хорошая новость: полученные от бюджета проценты по ст. 79 НК РФ не облагаются налогом на прибыль. Они не включаются в налоговую базу на основании подп. 12 п. 1 ст. 251 НК РФ. Так что эти деньги достанутся компании в чистом виде, без дополнительных фискальных потерь.

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