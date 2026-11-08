Налог 8% и новые лазеры: как производителям электроники сэкономить миллионы в 2026–2027 гг. И 7 ошибок, которые аннулируют льготу

1. Четыре кита налоговой поддержки (с цифрами и нормами)

Отраслевые льготы — это конкретные механизмы, закрепленные в НК РФ. Рассмотрим их на примерах с четкими допущениями.

Механизм № 1. Налог на прибыль: 8% + 0%

Организации, включенные в реестр Минпромторга, применяют ставку 8% в федеральный бюджет и 0% в региональный (п. 1.16 ст. 284 НК РФ). Льгота действует до 31 декабря 2027 года включительно.

Пример № 1. Экономия на налоге на прибыль

Предприятие получило налогооблагаемую прибыль 30 млн рублей за год.

Показатель Общий режим Льготный режим Ставка 25% 8% (фед.) + 0% (рег.) Налог 7,5 млн ₽ 2,4 млн ₽ Экономия — 5,1 млн ₽

Важно: Льготная ставка применяется ко всей налоговой базе организации, а не только к прибыли от профильной деятельности, при условии соблюдения критерия 70% профильных доходов.

Механизм № 2. Страховые взносы: 7,6% / 0%

Вместо стандартного тарифа МСП (15% с суммы выше МРОТ) или общего (30%), радиоэлектроника применяет тариф 7,6% со всех выплат в пределах единой предельной базы и 0% сверх нее (п. 14 ст. 427 НК РФ). Взносы на травматизм рассчитываются отдельно по общему правилу и в эту льготу не входят.

Пример № 2. Экономия на страховых взносах

Допущение: Штат 100 человек, годовой ФОТ 120 млн ₽. Расчет верен при условии, что выплаты каждому работнику не превышают предельную базу (в 2026 году она индексируется, для примера берем базу, не превышающую лимиты по каждому сотруднику).

Обычный тариф (30%): 120 млн × 30% = 36 млн ₽ .

Льготный тариф (7,6%): 120 млн × 7,6% = 9,12 млн ₽ .

Экономия: 26,88 млн ₽ в год.

Сравнение: Даже по тарифу МСП (15% с превышения МРОТ) нагрузка была бы существенно выше, чем плоские 7,6%.

Механизм № 3. Ускоренная амортизация (коэффициент до 3)

Позволяет быстрее списать стоимость оборудования в расходы (пп. 1.1 п. 1 ст. 259.3 НК РФ). Это создает эффект отсрочки уплаты налога, улучшая денежный поток. Общая сумма амортизации за весь срок службы не меняется, но максимальный налоговый щит формируется в первые годы.

Механизм № 4. Коэффициент 2 к первоначальной стоимости ОС

Для отдельных видов высокотехнологичного оборудования налоговая первоначальная стоимость умножается на 2 (пп. 1.2 п. 1 ст. 259.3 НК РФ).

Критически важная ловушка при продаже: Если вы продадите это оборудование с убытком, то в соответствии с п. 3 ст. 268 НК РФ, убыток от реализации признается равным нулю. Вы не сможете уменьшить налоговую базу на этот убыток, так как он рассчитывается исходя из остаточной стоимости, сформированной без применения повышающего коэффициента.