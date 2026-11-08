Налог 8% и новые лазеры: как производителям электроники сэкономить миллионы в 2026–2027 гг. И 7 ошибок, которые аннулируют льготу

Правительство расширило перечень оборудования, но это лишь часть налоговой поддержки отрасли. Разбираем налог на прибыль, страховые взносы, амортизацию, инвестиционные вычеты и условия, которые должен проверить бухгалтер.
Если ваша компания проектирует или производит «железо», вы находитесь в зоне пристального внимания ФНС. Но и государство предлагает щедрый пакет преференций. Проблема в том, что дьявол кроется в деталях, кодах ОКПД2 и буквоедских формулировках нормативных актов.
5 ноября 2026 года подписано Распоряжение Правительства РФ № 3206-р, расширяющее перечень оборудования для производителей электроники. Однако применять льготы «на глазок» нельзя. Разберем, сколько реально можно сэкономить в 2026–2027 годах, как не слететь с преференций из-за одной непрофильной сделки и почему новое распоряжение о лазерах не дает автоматического права на снижение налога на прибыль.
1. Четыре кита налоговой поддержки (с цифрами и нормами)
Отраслевые льготы — это конкретные механизмы, закрепленные в НК РФ. Рассмотрим их на примерах с четкими допущениями.
Механизм № 1. Налог на прибыль: 8% + 0%
Организации, включенные в реестр Минпромторга, применяют ставку 8% в федеральный бюджет и 0% в региональный (п. 1.16 ст. 284 НК РФ). Льгота действует до 31 декабря 2027 года включительно.
Пример № 1. Экономия на налоге на прибыль
Предприятие получило налогооблагаемую прибыль 30 млн рублей за год.
Показатель
Общий режим
Льготный режим
Ставка
25%
8% (фед.) + 0% (рег.)
Налог
7,5 млн ₽
2,4 млн ₽
Экономия
—
5,1 млн ₽
Важно: Льготная ставка применяется ко всей налоговой базе организации, а не только к прибыли от профильной деятельности, при условии соблюдения критерия 70% профильных доходов.
Механизм № 2. Страховые взносы: 7,6% / 0%
Вместо стандартного тарифа МСП (15% с суммы выше МРОТ) или общего (30%), радиоэлектроника применяет тариф 7,6% со всех выплат в пределах единой предельной базы и 0% сверх нее (п. 14 ст. 427 НК РФ). Взносы на травматизм рассчитываются отдельно по общему правилу и в эту льготу не входят.
Пример № 2. Экономия на страховых взносах
Допущение: Штат 100 человек, годовой ФОТ 120 млн ₽. Расчет верен при условии, что выплаты каждому работнику не превышают предельную базу (в 2026 году она индексируется, для примера берем базу, не превышающую лимиты по каждому сотруднику).
Обычный тариф (30%): 120 млн × 30% = 36 млн ₽.
Льготный тариф (7,6%): 120 млн × 7,6% = 9,12 млн ₽.
Экономия: 26,88 млн ₽ в год.
Сравнение: Даже по тарифу МСП (15% с превышения МРОТ) нагрузка была бы существенно выше, чем плоские 7,6%.
Механизм № 3. Ускоренная амортизация (коэффициент до 3)
Позволяет быстрее списать стоимость оборудования в расходы (пп. 1.1 п. 1 ст. 259.3 НК РФ). Это создает эффект отсрочки уплаты налога, улучшая денежный поток. Общая сумма амортизации за весь срок службы не меняется, но максимальный налоговый щит формируется в первые годы.
Механизм № 4. Коэффициент 2 к первоначальной стоимости ОС
Для отдельных видов высокотехнологичного оборудования налоговая первоначальная стоимость умножается на 2 (пп. 1.2 п. 1 ст. 259.3 НК РФ).
Критически важная ловушка при продаже: Если вы продадите это оборудование с убытком, то в соответствии с п. 3 ст. 268 НК РФ, убыток от реализации признается равным нулю. Вы не сможете уменьшить налоговую базу на этот убыток, так как он рассчитывается исходя из остаточной стоимости, сформированной без применения повышающего коэффициента.
2. Жесткое правило 70%: формула и ловушки
Чтобы применять льготы, доля профильных доходов должна составлять не менее 70% от общей суммы учитываемых доходов.
Правильная формула расчета (на основе правил ст. 284 и 427 НК РФ):
Доля профильных доходов = Доходы от профильной деятельности / (Общая сумма доходов − Доходы из пп. 1–19 п. 1 ст. 251 НК РФ − Положительные курсовые разницы) × 100%
Обратите внимание: Положительные курсовые разницы прямо исключаются из знаменателя при расчете этой доли, чтобы искусственно не «размывать» процент профильной выручки.
Вид деятельности
Включается в 70%?
Почему / Условия
Разработка электронных компонентов
Да
Если это собственные разработки.
Производство собственной РЭП
Да
Продукция должна быть в Перечне (ПП РФ № 1310).
Производство по чужим чертежам (давальческое)
Частично
Доходы от выполнения работ по производству продукции из Перечня могут учитываться, но реализация такой продукции как собственной не признается. Требуется строгий раздельный учет.
Перепродажа покупного оборудования
Нет
Торговля не является производством или разработкой.
Монтаж и пусконаладка
Нет
Это отдельные услуги, не входящие в профильный перечень.
Ремонт и ТО
Да
Только если ремонтируется собственная продукция из Перечня.
Лицензирование собственных разработок
Да
Доходы от передачи прав на РЭП учитываются.
Аренда собственной продукции
Да
Прямо предусмотрено условиями применения льготы.
Опасные сценарии утраты и восстановления права:
Падение ниже 70%. Если по итогам квартала доля упала до 68% из-за крупного непрофильного контракта, вы теряете право на льготу по налогу на прибыль. Пересчет производится с начала налогового периода (года), а не с начала квартала. Придется сдать уточненную декларацию и доплатить налог с пенями.
Восстановление доли. Если по итогам полугодия доля снова стала 72%, право на льготу по страховым взносам восстанавливается с начала расчетного периода, но не ранее месяца включения организации в реестр Минпромторга. Для налога на прибыль восстановление права на льготную ставку с начала года возможно только при соблюдении условия по итогам всего налогового периода.
3. Что реально изменится с 1 января 2027 года (Лазерное обновление)
Распоряжением Правительства РФ от 05.11.2026 № 3206-р (вступает в силу с 01.01.2027) вносятся изменения в Распоряжение № 3367-р. Перечень расширяется не на две, а на девять позиций. Помимо лазеров (кроме диодов) и промышленного лазерного оборудования, в список добавлены:
Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) для обработки материалов;
Оборудование для производства полупроводниковых пластин и интегральных микросхем;
Отдельные виды контрольно-измерительных приборов и компонентов для сборочных линий.
Критически важное разграничение:
Это распоряжение расширяет перечень исключительно для целей применения пониженных тарифов страховых взносов (абз. 13 п. 1 ст. 427 НК РФ).
Перечень для льготы по налогу на прибыль (п. 1.16 ст. 284 НК РФ) по-прежнему регулируется Постановлением Правительства РФ от 22.07.2022 № 1310.
Вывод: Появление товара в новом перечне само по себе не гарантирует льготу. Необходимы включение в реестр Минпромторга, соблюдение 70% доли доходов и применение правильного перечня для каждого конкретного налога.
4. Пошаговая инструкция и налоговая отчетность
Проверка: Убедитесь, что компания есть в Реестре организаций радиоэлектронной промышленности Минпромторга (проверка через ГИСП).
Учетная политика: Закрепите применение льгот. Образец формулировки: «Организация применяет пониженную ставку налога на прибыль в размере 8% в федеральный бюджет и 0% в региональный бюджет на основании п. 1.16 ст. 284 НК РФ, так как включена в реестр Минпромторга и доля профильных доходов превышает 70%».
Декларация по налогу на прибыль: Заполняйте Лист 02, приложение № 4 (расчет налога с применением пониженных ставок). Указывайте код льготы.
Расчет по страховым взносам (РСВ): Применяйте код категории застрахованного лица, соответствующий льготному тарифу для радиоэлектроники (уточняйте актуальный код в приложении к приказу ФНС на текущий год).
Досье: Храните технические паспорта, акты разработки и калькуляции, подтверждающие, что продукт создан на основе собственных разработок и входит в Перечень № 1310.
5. Дополнительные меры поддержки (требуют отдельной проверки)
НИОКР: Расходы на исследования и разработки, предусмотренные законом, включаются в состав прочих расходов с коэффициентом 2 (п. 2 ст. 262 НК РФ, Письмо Минфина от 31.07.2026 № 03-03-06/1/66478).
НДС: Освобождение от НДС возможно при передаче исключительных прав на ПО, являющееся неотъемлемой частью РЭП (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Экспорт РЭП облагается по ставке 0% при подтверждении, а не просто «освобождается».
Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ): Уменьшает налог на прибыль на часть расходов по покупке ОС. Ограничение: Требуется принятие соответствующего закона субъектом РФ.
СПИК и ОЭЗ: Дают доступ к региональным льготам по налогу на имущество и прибыли, но требуют крупных инвестиционных обязательств.
6. Семь ошибок, из-за которых производители теряют льготы
Неверный расчет убытка при продаже ОС. Применение коэффициента 2 к стоимости, а затем попытка учесть убыток от продажи. По ст. 268 НК РФ такой убыток равен нулю.
Добровольный отказ от льготы. Утверждение, что от льготы можно отказаться по заявлению, ложно. При соблюдении условий применение отраслевых ставок и тарифов является обязательным (Письмо Минфина от 25.08.2023 № 03-03-06/1/80904).
Путаница реестров. Нахождение в Реестре отечественного ПО не дает автоматических льгот по радиоэлектронике. Нужен именно реестр Минпромторга для РЭП.
Включение перепродажи в 70%. Выручка от перепродажи покупных компонентов искажает долю и ведет к доначислениям.
Игнорирование пересчета с начала года. При падении доли ниже 70% пересчет налога на прибыль делается с 1 января, а не с квартала падения.
Применение коэффициентов амортизации без приказа. ФНС снимет расходы, если порядок амортизации не был задокументирован в учетной политике до ввода ОС в эксплуатацию.
Смешение перечней. Применение нового перечня из Распоряжения № 3206-р для налога на прибыль в 2027 году. Этот перечень работает только для страховых взносов.
7. Практические приложения
Образец расчета 70% доли доходов (нарастающим итогом за 9 месяцев):
Доходы от реализации собственной РЭП из Перечня: 70 млн ₽
Доходы от аренды собственной РЭП: 10 млн ₽
Итого профильные (числитель): 80 млн ₽
Общая сумма доходов по данным КУДиР/бухучета: 120 млн ₽
Минус целевые субсидии (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ): 5 млн ₽
Минус положительные курсовые разницы (исключаются из знаменателя): 2 млн ₽
Итого знаменатель: 120 - 5 - 2 = 113 млн ₽
Доля: (80 / 113) × 100% = 70,8% (Условие выполнено).
Топ-10 вопросов от бухгалтеров:
Можно ли добровольно отказаться от льготы 8%/0%? Нет, при соблюдении условий применение обязательно (Письмо Минфина от 25.08.2023 № 03-03-06/1/80904).
Влияет ли доля иностранного капитала? Прямых ограничений в НК РФ для льгот РЭП нет, но проверяйте актуальные требования реестра Минпромторга.
Нужно ли уведомлять ФНС о начале применения? Специального уведомления нет, льгота применяется заявительным путем через декларацию и РСВ.
Включаются ли доходы от давальческого производства в 70%? Да, но только как доходы от выполнения работ по производству продукции из Перечня, а не как реализация собственной продукции.
Что делать, если в середине года исключили из реестра? Право на льготы теряется. По налогу на прибыль пересчитываем с начала года, по взносам – с месяца, следующего за месяцем исключения.
Можно ли совмещать коэффициент 2 к стоимости и коэффициент 3 к норме амортизации? Да, Минфин это допускает для максимизации расходов в первые годы.
Распространяется ли льгота на торговлю комплектующими? Нет, только на проектирование, разработку, производство и ремонт.
Как подтвердить «собственную разработку»? Патентами, свидетельствами о регистрации ПО, актами НИОКР, конструкторской документацией на балансе.
Учитываются ли курсовые разницы в знаменателе формулы 70%? Положительные курсовые разницы исключаются из знаменателя при расчете доли.
Где проверить актуальность нахождения в реестре? В государственной информационной системе промышленности (ГИСП).
Разобраться в хитросплетениях реестров, кодов ОКПД2 и правил подсчета доли доходов самостоятельно можно. Но цена ошибки — это доначисления, штрафы и испорченные нервы.
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант