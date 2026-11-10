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Евгений Сивков
Налоговое право (НК РФ)
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«Платите и не нойте»: КС запретил двойной земельный налог, но ФНС все равно требует деньги за 2026 год. Кто реально вернет переплату, а кто попал?

«Платите и не нойте»: КС запретил двойной земельный налог, но ФНС все равно требует деньги за 2026 год. Кто реально вернет переплату, а кто попал?

КС отменил повышающие коэффициенты по земельному налогу для коммерческого ИЖС, но ФНС требует платить за 2026 год по старым правилам. Узнайте, кто реально вернет переплату, а кто попал. Чек-лист из 7 шагов для бухгалтера — внутри.

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Конституционный Суд признал неконституционным применение повышающих коэффициентов к земельному налогу для участков под ИЖС, используемых в бизнесе. Казалось бы, пора требовать перерасчет и возвращать деньги?

Не спешите. ФНС уже расставила точки над «i»: послабление работает на будущее. А за 2026 год и ранее — платите по полной.

Разбираемся, кого именно это касается, кто реально может пересмотреть налоговые обязательства и как бухгалтеру проверить начисления, чтобы войти в 2027 год без сюрпризов.

Почему вообще возник этот спор?

До недавнего времени складывалась патовая ситуация. Исторически участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) облагались по льготной ставке — до 0,3%.

Однако если такой участок начинали использовать в предпринимательской деятельности, муниципалитеты применяли к нему повышенную ставку — до 1,5% (п. 1 ст. 394 НК РФ). При этом положения п. 15 ст. 396 НК РФ продолжали действовать: если строительство не завершено в срок, к налогу применялись повышающие коэффициенты 2 или 4.

Математика налоговой нагрузки:

  • Без коэффициента: 1,5%

  • С коэффициентом 2: фактически 3% от кадастровой стоимости.

  • С коэффициентом 4: фактически 6% от кадастровой стоимости.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 21.07.2026 № 52-П указал, что такое сочетание (повышенная ставка + повышающий коэффициент) создает неопределенность и чрезмерную фискальную нагрузку именно для участков ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности. Суд признал эти нормы неконституционными в этой части.

Что ответила ФНС: холодный душ для бюджета

ФНС в Письме от 19.10.2026 № БС-36-21/9156@ (опираясь также на Определения КС РФ от 24.09.2026 № 2442-О-Р и № 2443-О-Р) прямо пояснила:

  1. В текущем (2026) и предшествующих налоговых периодах повышающие коэффициенты подлежат применению.

  2. Суммы налога, уже уплаченные с учетом коэффициентов, возврату не подлежат.

  3. С 2027 года коэффициенты не применяются, если федеральный законодатель не установит иное регулирование.

Бюджет ваши деньги за прошлые периоды уже «усвоил». Просто так их не отдаст.

Главная ловушка: кто реально может пересмотреть налог за прошлые годы

ФНС оставила узкую процессуальную лазейку. Воспользоваться позицией КС РФ для пересмотра обязательств за 2026 год и ранее могут только те налогоплательщики, которые обратились за судебной защитой до 21 июля 2026 года, и чьи дела (или жалобы) на эту дату находились на рассмотрении суда.

  • Досудебная жалоба в УФНС не считается. КС РФ в определениях от 24.09.2026 четко дал понять: самого факта административного обжалования недостаточно для применения исключений.

  • Если вы подали иск после 21.07.2026, вы не получаете специального права на перерасчет прошлых периодов только на основании Постановления № 52-П.

Важный нюанс: если вы не успели в суд до этой даты, это не значит, что оспаривать налог бессмысленно в принципе. У вас могут быть другие законные основания для перерасчета: оспоренная кадастровая стоимость, неверно примененная муниципальная ставка или ошибка в сроке владения участком. Просто ссылаться на Постановление № 52-П как на основание для возврата налога за прошлые годы уже поздно.

Пример: чистая математика без иллюзий

Допустим, ваша организация (собственник или постоянный (бессрочный) пользователь, ст. 388 НК РФ) владеет участком с видом разрешенного использования «для ИЖС», который используется в бизнесе. Кадастровая стоимость: 10 млн руб. Муниципальная ставка: 1,5%. Из-за сроков строительства применялся коэффициент 2.

  • Налог к уплате: 10 000 000 × 1,5% × 2 = 300 000 руб.

  • Налог без коэффициента: 150 000 руб.

  • Разница: 150 000 руб.

Называть эту разницу «переплатой» за 2025 год юридически некорректно, так как на тот момент начисление было правомерным.

Однако, если ваша компания подала иск о неправомерности применения коэффициента, например, в марте 2026 года, и дело еще идет, у вас возникает возможность добиться пересмотра налоговых обязательств при наличии условий, описанных КС РФ. Автоматического возврата всей суммы это не гарантирует, но дает сильный правовой аргумент.

Три категории участков: не путайте их!

Постановление КС РФ № 52-П имеет точечное действие. Не применяйте его ко всем землям подряд:

  1. Коммерческое ИЖС (участок для ИЖС, используется в бизнесе, ставка до 1,5%). Именно здесь КС запретил сочетание ставки и коэффициентов. С 2027 года ждем отмены коэффициентов.

  2. Некоммерческое ИЖС (личное использование физлицами). Ставка до 0,3%. Проблемы «двойного повышения» здесь не возникает в силу низких базовых ставок.

  3. Участки под многоквартирное строительство. К ним применяются свои правила и сроки (коэффициенты 2 или 4 до регистрации домов). Постановление № 52-П на них напрямую не распространяется.

Чек-лист для бухгалтера: 7 шагов до конца года

Чтобы понять, распространяется ли постановление КС на вашу компанию и как планировать бюджет, сделайте следующее:

  1. Проверьте вид разрешенного использования (ВРИ) по ЕГРН. Там должно быть прямо указано «для индивидуального жилищного строительства» (ИЖС).

  2. Подтвердите факт предпринимательского использования. Есть ли договоры, акты, свидетельства того, что участок используется в бизнесе?

  3. Уточните налоговую ставку в муниципальном образовании. Действительно ли местная дума установила ставку 1,5% для таких участков?

  4. Проверьте дату регистрации права и сроки строительства. Коэффициент 2 или 4 применяется не всегда, а только при нарушении сроков, указанных в п. 15 ст. 396 НК РФ. После завершения строительства и регистрации объекта коэффициент меняется (обычно на 1, либо на 2, если регистрация затянулась).

  5. Сверьте начисления и авансы за 2024–2026 годы. Нет ли арифметических ошибок или неверного применения коэффициентов?

  6. Поднимите архив судебных дел. Подавали ли вы иск по этому участку до 21 июля 2026 года? Если да, и дело в процессе, готовьте ходатайство о учете новой правовой позиции КС РФ (не называйте это «новым обстоятельством», это именно новая правовая позиция, разъясняющая конституционный смысл норм).

  7. Пересчитайте прогноз на 2027 год. Закложите в модель отсутствие повышающих коэффициентов, но держите руку на пульсе: следите, не примет ли федеральный законодатель новые поправки в НК РФ, меняющие это правило.

Неочевидный нюанс: кто вообще платит этот налог?

Земельный налог платят только собственники участков или обладатели права постоянного (бессрочного) пользования (ст. 388 НК РФ). Если ваш участок находится в обычной аренде, плательщиком является арендодатель (собственник), а не ваша компания. Не требуйте перерасчета по чужим обязательствам.

Что делать, чтобы не переплачивать в будущем?

Налоговая система не прощает невнимательности, но поощряет тех, кто знает свои права и вовремя сверяет часы с законодателем.

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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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