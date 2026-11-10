«Платите и не нойте»: КС запретил двойной земельный налог, но ФНС все равно требует деньги за 2026 год. Кто реально вернет переплату, а кто попал?

Конституционный Суд признал неконституционным применение повышающих коэффициентов к земельному налогу для участков под ИЖС, используемых в бизнесе. Казалось бы, пора требовать перерасчет и возвращать деньги? Не спешите. ФНС уже расставила точки над «i»: послабление работает на будущее. А за 2026 год и ранее — платите по полной. Разбираемся, кого именно это касается, кто реально может пересмотреть налоговые обязательства и как бухгалтеру проверить начисления, чтобы войти в 2027 год без сюрпризов.

Почему вообще возник этот спор?

До недавнего времени складывалась патовая ситуация. Исторически участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) облагались по льготной ставке — до 0,3%. Однако если такой участок начинали использовать в предпринимательской деятельности, муниципалитеты применяли к нему повышенную ставку — до 1,5% (п. 1 ст. 394 НК РФ). При этом положения п. 15 ст. 396 НК РФ продолжали действовать: если строительство не завершено в срок, к налогу применялись повышающие коэффициенты 2 или 4. Математика налоговой нагрузки: Без коэффициента: 1,5%

С коэффициентом 2: фактически 3% от кадастровой стоимости.

С коэффициентом 4: фактически 6% от кадастровой стоимости. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 21.07.2026 № 52-П указал, что такое сочетание (повышенная ставка + повышающий коэффициент) создает неопределенность и чрезмерную фискальную нагрузку именно для участков ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности. Суд признал эти нормы неконституционными в этой части.

Что ответила ФНС: холодный душ для бюджета

ФНС в Письме от 19.10.2026 № БС-36-21/9156@ (опираясь также на Определения КС РФ от 24.09.2026 № 2442-О-Р и № 2443-О-Р) прямо пояснила: В текущем (2026) и предшествующих налоговых периодах повышающие коэффициенты подлежат применению. Суммы налога, уже уплаченные с учетом коэффициентов, возврату не подлежат. С 2027 года коэффициенты не применяются, если федеральный законодатель не установит иное регулирование. Бюджет ваши деньги за прошлые периоды уже «усвоил». Просто так их не отдаст.

Главная ловушка: кто реально может пересмотреть налог за прошлые годы

ФНС оставила узкую процессуальную лазейку. Воспользоваться позицией КС РФ для пересмотра обязательств за 2026 год и ранее могут только те налогоплательщики, которые обратились за судебной защитой до 21 июля 2026 года, и чьи дела (или жалобы) на эту дату находились на рассмотрении суда. Досудебная жалоба в УФНС не считается. КС РФ в определениях от 24.09.2026 четко дал понять: самого факта административного обжалования недостаточно для применения исключений.

Если вы подали иск после 21.07.2026, вы не получаете специального права на перерасчет прошлых периодов только на основании Постановления № 52-П. Важный нюанс: если вы не успели в суд до этой даты, это не значит, что оспаривать налог бессмысленно в принципе. У вас могут быть другие законные основания для перерасчета: оспоренная кадастровая стоимость, неверно примененная муниципальная ставка или ошибка в сроке владения участком. Просто ссылаться на Постановление № 52-П как на основание для возврата налога за прошлые годы уже поздно.

Пример: чистая математика без иллюзий

Допустим, ваша организация (собственник или постоянный (бессрочный) пользователь, ст. 388 НК РФ) владеет участком с видом разрешенного использования «для ИЖС», который используется в бизнесе. Кадастровая стоимость: 10 млн руб. Муниципальная ставка: 1,5%. Из-за сроков строительства применялся коэффициент 2. Налог к уплате: 10 000 000 × 1,5% × 2 = 300 000 руб.

Налог без коэффициента: 150 000 руб.

Разница: 150 000 руб. Называть эту разницу «переплатой» за 2025 год юридически некорректно, так как на тот момент начисление было правомерным. Однако, если ваша компания подала иск о неправомерности применения коэффициента, например, в марте 2026 года, и дело еще идет, у вас возникает возможность добиться пересмотра налоговых обязательств при наличии условий, описанных КС РФ. Автоматического возврата всей суммы это не гарантирует, но дает сильный правовой аргумент.

Три категории участков: не путайте их!

Постановление КС РФ № 52-П имеет точечное действие. Не применяйте его ко всем землям подряд: Коммерческое ИЖС (участок для ИЖС, используется в бизнесе, ставка до 1,5%). Именно здесь КС запретил сочетание ставки и коэффициентов. С 2027 года ждем отмены коэффициентов. Некоммерческое ИЖС (личное использование физлицами). Ставка до 0,3%. Проблемы «двойного повышения» здесь не возникает в силу низких базовых ставок. Участки под многоквартирное строительство. К ним применяются свои правила и сроки (коэффициенты 2 или 4 до регистрации домов). Постановление № 52-П на них напрямую не распространяется.

Чек-лист для бухгалтера: 7 шагов до конца года

Чтобы понять, распространяется ли постановление КС на вашу компанию и как планировать бюджет, сделайте следующее: Проверьте вид разрешенного использования (ВРИ) по ЕГРН. Там должно быть прямо указано «для индивидуального жилищного строительства» (ИЖС). Подтвердите факт предпринимательского использования. Есть ли договоры, акты, свидетельства того, что участок используется в бизнесе? Уточните налоговую ставку в муниципальном образовании. Действительно ли местная дума установила ставку 1,5% для таких участков? Проверьте дату регистрации права и сроки строительства. Коэффициент 2 или 4 применяется не всегда, а только при нарушении сроков, указанных в п. 15 ст. 396 НК РФ. После завершения строительства и регистрации объекта коэффициент меняется (обычно на 1, либо на 2, если регистрация затянулась). Сверьте начисления и авансы за 2024–2026 годы. Нет ли арифметических ошибок или неверного применения коэффициентов? Поднимите архив судебных дел. Подавали ли вы иск по этому участку до 21 июля 2026 года? Если да, и дело в процессе, готовьте ходатайство о учете новой правовой позиции КС РФ (не называйте это «новым обстоятельством», это именно новая правовая позиция, разъясняющая конституционный смысл норм). Пересчитайте прогноз на 2027 год. Закложите в модель отсутствие повышающих коэффициентов, но держите руку на пульсе: следите, не примет ли федеральный законодатель новые поправки в НК РФ, меняющие это правило.

Неочевидный нюанс: кто вообще платит этот налог?

Земельный налог платят только собственники участков или обладатели права постоянного (бессрочного) пользования (ст. 388 НК РФ). Если ваш участок находится в обычной аренде, плательщиком является арендодатель (собственник), а не ваша компания. Не требуйте перерасчета по чужим обязательствам.

Что делать, чтобы не переплачивать в будущем?