Дрон прилетел, товар сгорел: как селлеру WB и Ozon законно заморозить налоги на год

Минфин синхронизировал меры поддержки селлеров WB и Ozon. Разбираем, как автоматически перенести налоги на 12 месяцев без заявлений. Считаем порог ущерба в 5%, показываем лайфхак для новых ИП и даем чек-лист, чтобы избежать споров с ФНС из-за пеней.
Правительство уточнило поддержку пострадавших продавцов Wildberries постановлением от 10.11.2026 № 1481, которое внесло изменения в постановление № 1074. Поправки расширяют перечень учитываемых атак, предусматривают суммирование ущерба по двум площадкам и сокращают срок передачи перечней до 5-го числа.
Разберём действующий механизм переноса налоговых платежей без паники, слухов и “воды”.
Что именно получает предприниматель
Это главный вопрос, поэтому начнём с него. Базовые постановления уже предусматривают конкретные льготы:
Отсрочка (перенос сроков) уплаты отдельных налогов и страховых взносов на 12 месяцев. Это касается платежей, приходящихся на период с августа 2026 по июль 2027 года (с учётом месяца возникновения права на поддержку).
Рассрочка: погашение перенесённых сумм равными долями по 1/12 ежемесячно. Важно: для плательщиков АУСН и НПД предусмотрен именно перенос срока уплаты на 12 месяцев, но последующая рассрочка (по 1/12) для них не применяется.
Никаких процентов за предоставленную поддержку не начисляется.
Мораторий: приостановление выездных проверок до конца 2026 года.
На какие платежи распространяется: НДС (кроме ввозного), налог на прибыль, УСН и НДФЛ предпринимателя. НДФЛ, который вы удерживаете как налоговый агент за сотрудников, перенести нельзя.
Главное условие: магия числа 5%
Для получения поддержки по критерию размера ущерба расчётная сумма должна быть строго больше 5% доходов за 2025 год. Ровно 5% условие не выполняют.
Для расчёта берутся доходы от реализации и внереализационные доходы. Если вы на ПСН, учитывается потенциально возможный годовой доход. Второе обязательное условие — наличие действующего договора с ООО «РВБ» или ООО «Вайлдберриз» (для Wildberries), либо с ООО «Интернет Решения» (для Ozon).
Лайфхак для новичков (он работал и раньше): если ваше ИП или ООО зарегистрировано с 1 декабря 2025 года включительно, требование о сравнении ущерба с размером дохода просто не применяется. Это прямое освобождение, установленное постановлением, без необходимости доказывать отсутствие базы для сравнения.
Что изменилось на самом деле
В новостях часто пишут, что «теперь учитываются не только дроны, но и ракеты, а списки передают быстрее». Это не совсем так.
Постановление № 1277 уже установило эти правила для Ozon: учёт ущерба от БПЛА, РСЗО и любых видов ракет, суммирование ущерба по обеим площадкам и передачу перечней в ФНС не позднее 5-го числа месяца.
Новое постановление № 1481 означает, что условия поддержки для Wildberries теперь полностью синхронизированы с уже действующими правилами для Ozon. Хаос в трактовках для разных маркетплейсов устранён.
Разбор на примере
Доходы продавца за 2025 год, принимаемые для сравнения по правилам постановлений, составили 10 млн ₽. Порог — 500 тыс. ₽.
Расчётный ущерб: по Wildberries — 300 тыс. ₽, по Ozon — 250 тыс. ₽. Совокупно получается 550 тыс. ₽, или 5,5%. При выполнении остальных условий порог превышен, право на поддержку есть.
Важный нюанс: площадки передают расчётные суммы ущерба, определённые строго по правилам, указанным в постановлениях. Совокупный ущерб по двум площадкам учитывается при наличии договоров с обеими. Одних ваших фотографий или самостоятельной оценки для ФНС недостаточно.
Сроки и пени: без лишней драмы
Срок «до 5-го числа» установлен для самой площадки. Он не является предельным сроком обращения продавца, а перечни допускают уточнение.
ФНС прямо указывает: перенос платежей выполняется автоматически, писать заявление об отсрочке не нужно. Позднее поступление сведений не означает автоматическую законность пеней за весь период ожидания.
Правильный алгоритм действий: запросите у площадки подтверждение включения в перечень и передачи сведений. Затем проверьте новые сроки платежей в личном кабинете ФНС (вкладка «Предстоящие платежи»). Если перенос не отразился или появились спорные пени, спокойно направьте в инспекцию обращение с подтверждающими документами.
Чек-лист: 4 шага прямо сейчас
Запросите у маркетплейса официальный расчёт ущерба.
Проверьте, учтены ли данные по обеим площадкам, если вы работаете с двумя.
Получите от площадки подтверждение передачи ваших сведений в перечень для ФНС.
Сверьте сроки платежей в личном кабинете налогоплательщика.
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.