Дрон прилетел, товар сгорел: как селлеру WB и Ozon законно заморозить налоги на год

Минфин синхронизировал меры поддержки селлеров WB и Ozon. Разбираем, как автоматически перенести налоги на 12 месяцев без заявлений. Считаем порог ущерба в 5%, показываем лайфхак для новых ИП и даем чек-лист, чтобы избежать споров с ФНС из-за пеней. Правительство уточнило поддержку пострадавших продавцов Wildberries постановлением от 10.11.2026 № 1481, которое внесло изменения в постановление № 1074. Поправки расширяют перечень учитываемых атак, предусматривают суммирование ущерба по двум площадкам и сокращают срок передачи перечней до 5-го числа. Разберём действующий механизм переноса налоговых платежей без паники, слухов и “воды”.

Что именно получает предприниматель

Это главный вопрос, поэтому начнём с него. Базовые постановления уже предусматривают конкретные льготы: Отсрочка (перенос сроков) уплаты отдельных налогов и страховых взносов на 12 месяцев. Это касается платежей, приходящихся на период с августа 2026 по июль 2027 года (с учётом месяца возникновения права на поддержку).

Рассрочка: погашение перенесённых сумм равными долями по 1/12 ежемесячно. Важно: для плательщиков АУСН и НПД предусмотрен именно перенос срока уплаты на 12 месяцев, но последующая рассрочка (по 1/12) для них не применяется.

Никаких процентов за предоставленную поддержку не начисляется.

Мораторий: приостановление выездных проверок до конца 2026 года. На какие платежи распространяется: НДС (кроме ввозного), налог на прибыль, УСН и НДФЛ предпринимателя. НДФЛ, который вы удерживаете как налоговый агент за сотрудников, перенести нельзя.

Главное условие: магия числа 5%

Для получения поддержки по критерию размера ущерба расчётная сумма должна быть строго больше 5% доходов за 2025 год. Ровно 5% условие не выполняют. Для расчёта берутся доходы от реализации и внереализационные доходы. Если вы на ПСН, учитывается потенциально возможный годовой доход. Второе обязательное условие — наличие действующего договора с ООО «РВБ» или ООО «Вайлдберриз» (для Wildberries), либо с ООО «Интернет Решения» (для Ozon). Лайфхак для новичков (он работал и раньше): если ваше ИП или ООО зарегистрировано с 1 декабря 2025 года включительно, требование о сравнении ущерба с размером дохода просто не применяется. Это прямое освобождение, установленное постановлением, без необходимости доказывать отсутствие базы для сравнения.

Что изменилось на самом деле

В новостях часто пишут, что «теперь учитываются не только дроны, но и ракеты, а списки передают быстрее». Это не совсем так. Постановление № 1277 уже установило эти правила для Ozon: учёт ущерба от БПЛА, РСЗО и любых видов ракет, суммирование ущерба по обеим площадкам и передачу перечней в ФНС не позднее 5-го числа месяца. Новое постановление № 1481 означает, что условия поддержки для Wildberries теперь полностью синхронизированы с уже действующими правилами для Ozon. Хаос в трактовках для разных маркетплейсов устранён.

Разбор на примере

Доходы продавца за 2025 год, принимаемые для сравнения по правилам постановлений, составили 10 млн ₽. Порог — 500 тыс. ₽. Расчётный ущерб: по Wildberries — 300 тыс. ₽, по Ozon — 250 тыс. ₽. Совокупно получается 550 тыс. ₽, или 5,5%. При выполнении остальных условий порог превышен, право на поддержку есть. Важный нюанс: площадки передают расчётные суммы ущерба, определённые строго по правилам, указанным в постановлениях. Совокупный ущерб по двум площадкам учитывается при наличии договоров с обеими. Одних ваших фотографий или самостоятельной оценки для ФНС недостаточно.

Сроки и пени: без лишней драмы

Срок «до 5-го числа» установлен для самой площадки. Он не является предельным сроком обращения продавца, а перечни допускают уточнение. ФНС прямо указывает: перенос платежей выполняется автоматически, писать заявление об отсрочке не нужно. Позднее поступление сведений не означает автоматическую законность пеней за весь период ожидания. Правильный алгоритм действий: запросите у площадки подтверждение включения в перечень и передачи сведений. Затем проверьте новые сроки платежей в личном кабинете ФНС (вкладка «Предстоящие платежи»). Если перенос не отразился или появились спорные пени, спокойно направьте в инспекцию обращение с подтверждающими документами.

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