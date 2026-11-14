Менеджер оплатил таможню своей картой. Заберет ли налоговая вычет по НДС?

Сотрудник заплатил за импорт из своего кармана, а компания возместила расходы. Можно ли заявить вычет? Минфин не дал карт-бланш, но обозначил правила. Разбираем 5 шагов для безопасного вычета, сроки и скрытые риски.

Сотрудник по поручению компании купил товар за границей и оплатил таможенные платежи собственными деньгами. Компания возместила расходы. Можно ли принять ввозной НДС к вычету?

Минфин напомнил общие условия, но не дал безусловного одобрения конкретной сделки. Разбираемся, что проверить бухгалтеру перед декларацией.

Что сказал Минфин

В письме Минфина от 07.08.2026 № 03-07-08/68859 ведомство рассмотрело обращение об импорте, оплаченном сотрудником за собственный счёт с последующим возмещением. Ведомство не дало индивидуального заключения по конкретной сделке без анализа договоров, но напомнило общие условия вычета: подтверждённая уплата ввозного НДС, надлежащее таможенное оформление, принятие товара на учёт и его использование в облагаемых операциях.

Личная карта — не универсальный способ

Фраза «налоговой всё равно, чьи это деньги» здесь не работает. Порядок исполнения таможенной обязанности регулируется отдельно.

По общему правилу таможенные платежи уплачивает сам плательщик либо лицо, несущее с ним солидарную обязанность (ч. 1 ст. 30 Закона № 289-ФЗ). Поэтому письмо Минфина нельзя считать универсальным разрешением оплачивать таможенный НДС с личной карты сотрудника.

Проверьте, что платёж сотрудника действительно зачтён таможней в уплату НДС по ввозу товаров именно вашей компании. Одного факта списания денег с личной карты недостаточно.

Условия для вычета

Чтобы заявить вычет, нужны корректные документы (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ):

1. Товар ввезён в соответствующей таможенной процедуре (например, выпуск для внутреннего потребления).

2. НДС фактически уплачен.

3. Товар принят к учёту на основании первичных документов. Авансовый отчёт сотрудника сам по себе эти документы не заменяет.

4. Товар приобретён для операций, облагаемых НДС. Дожидаться его продажи для вычета по общему правилу не требуется. При использовании товара одновременно в облагаемой и освобождённой деятельности учитывают правила раздельного учёта по ст. 170 НК РФ.

Нюанс про УСН

Организации и ИП на УСН, применяющие общеустановленные ставки НДС, могут принимать ввозной НДС к вычету при соблюдении общих условий. При освобождении от НДС либо применении специальных ставок 5% и 7% такой вычет не предоставляется.

Сроки вычета

Вычет заявляют после выполнения необходимых условий. Его можно перенести на последующие налоговые периоды в пределах трёх лет после принятия ввезённого товара на учёт (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). При этом вычет нельзя заявить раньше фактической уплаты НДС.

Как оформить возмещение сотруднику

Оформите поручение сотруднику, отчёт о расходах с подтверждающими документами и решение об их возмещении. В платёжных документах отдельно обозначьте возмещение расходов. Его можно перечислить в день зарплаты, но оформлять как часть заработной платы не следует.

Две важные оговорки

- Импорт из ЕАЭС: действует отдельный порядок уплаты и подтверждения НДС. Описанный комплект таможенных документов нельзя автоматически переносить на такие поставки.

- Валютный контроль: письмо о вычете НДС не подтверждает соблюдение валютного законодательства при расчётах сотрудника с иностранным поставщиком. Этот вопрос был в обращении, но отдельного разрешающего ответа Минфин не дал.

Чек-лист: 5 шагов к обоснованному вычету

1. Проверьте, что документы подтверждают приобретение и ввоз товара для компании, а также действия сотрудника по её поручению.

2. Сверьте ДТ, сведения о выпуске и документы об уплате: налог должен быть зачтён по соответствующему ввозу.

3. Подтвердите принятие товара на учёт и право компании на вычет с учётом её режима НДС.

4. Оформите расходы сотрудника и их возмещение.

5. Зарегистрируйте документы в книге покупок и отразите вычет в декларации за допустимый период.

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Евгений Сивков (sivkov.biz)

Кандидат экономических наук, налоговый консультант