Лимит 30 000 ₽ на переводы: кого банки ограничат по новому законопроекту

Что предлагают сделать (суть законопроекта)

Документ № 32298-9 внесён в Госдуму 11 ноября 2026 года и направлен в Комитет по финансовому рынку. На текущий момент это предложение, а не действующий закон. Если его примут, новшества предлагается ввести в действие с 1 марта 2028 года.

Механика проста: если ЦБ сообщил банку о рисках, а банк сам выявил операции, подходящие под признаки, которые установит регулятор, кредитная организация будет обязана ввести лимиты.