Лимит 30 000 ₽ на переводы: кого банки ограничат по новому законопроекту

Внести наличные или получить перевод от родственника может стать сложнее для отдельных клиентов банков — если законопроект № 32298-9 примут. Документ предлагает ограничивать поступления тем клиентам, по которым совпали информация Банка России и собственные выводы обслуживающего банка о подозрительных операциях. Разбираемся, какие именно поступления предлагают ограничить и как клиент сможет добиться пересмотра решения.
Что предлагают сделать (суть законопроекта)
Документ № 32298-9 внесён в Госдуму 11 ноября 2026 года и направлен в Комитет по финансовому рынку. На текущий момент это предложение, а не действующий закон. Если его примут, новшества предлагается ввести в действие с 1 марта 2028 года.
Механика проста: если ЦБ сообщил банку о рисках, а банк сам выявил операции, подходящие под признаки, которые установит регулятор, кредитная организация будет обязана ввести лимиты.
Два разных лимита, а не один общий
Проект устанавливает два самостоятельных ограничения.
Операции, подпадающие под ограничения
Лимит за календарный месяц
Внесение наличных на собственные счета, вклады и пополнение электронного кошелька наличными
30 000 ₽
Зачисления от других физических лиц на счета, вклады и электронный кошелёк
30 000 ₽
Допустим, ограничения уже установлены. Клиент внёс 20 000 ₽ наличными и получил 25 000 ₽ переводом от родственника. Каждый из двух лимитов соблюдён. Но внести 40 000 ₽ наличными, сославшись на то, что «лимит переводов не использован», не получится. Неиспользованный остаток одного лимита нельзя направить на увеличение другого. Ограничение считается по сумме соответствующих поступлений за календарный месяц, а не отдельно для каждого платежа.
Важно: речь идёт именно об ограничениях на поступления. Проект прямо предусматривает, что применение этих лимитов само по себе не служит основанием для прекращения возможности пользоваться электронным средством платежа. Это не отменяет ограничений, которые могут применяться по другим законным основаниям.
Зачем это нужно (по версии авторов)
По пояснительной записке, участники таких схем могут распределять операции между несколькими банками, и каждый банк видит только свою часть картинки. Предлагаемый обмен информацией должен помочь банкам увидеть системные риски, которые трудно оценить по операциям внутри одной кредитной организации. Это заявленная цель проекта, а не доказательство подозрительности любого перевода между гражданами.
Как оспорить лимит (что предусматривает проект)
Если ограничения введут, у клиента появится чёткий алгоритм защиты.
Уведомление. Банк обязан сообщить клиенту об ограничениях не позднее следующего рабочего дня. В уведомлении должны быть указаны срок, причины и порядок обжалования. В объяснении причин должны фигурировать конкретные виды операций и период их проведения.
Возражения. Клиент сможет представить документы и пояснения, доказывающие отсутствие оснований для ограничений.
Решение банка. Банк должен рассмотреть их и сообщить решение не позднее 7 рабочих дней после получения документов. При положительном решении ограничения прекращаются не позднее следующего рабочего дня.
Суд. Если банк подтвердит основания для лимитов, решение можно оспорить в суде. Предварительное обращение в банк предусмотрено как обязательный досудебный этап.
Нюанс по срокам: ограничения могут действовать до 1 года. При повторном выявлении по предусмотренным проектом основаниям — два года, с возможностью досрочного прекращения. Закрытие счёта и открытие нового в том же банке не снимают установленные ограничения.
Что делать, если банк запросил пояснения
Следующие рекомендации полезны уже сейчас. Однако порядок обжалования действующего ограничения зависит от его правового основания: описанная выше процедура относится к предлагаемому механизму.
Уточните причину. Попросите банк назвать конкретное правовое основание, затронутые операции и порядок пересмотра решения.
Отвечайте по конкретным операциям. Подбирайте документы под конкретный источник денег: справку о доходах и банковскую выписку — для зарплаты; договор купли-продажи и подтверждение расчётов — для продажи имущества; пояснение о характере перевода и имеющиеся подтверждения (например, возможный договор дарения, хотя письменная форма нужна не во всех случаях по ст. 574 ГК РФ) — для помощи родственника.
Сохраняйте переписку. Запрос банка, отправленные вами документы, подтверждение их получения и итоговый ответ помогут при дальнейшем обжаловании.
Разделяйте личные и бизнес-потоки. Для предпринимателей раздельный учёт помогает объяснить движение денег при вопросах финмониторинга.
Не пытайтесь обходить контроль дроблением. Если месячный лимит уже установлен, дробление суммы на несколько пополнений его не увеличит. Не пытайтесь подгонять операции под предполагаемые пороги контроля: объясняйте их реальный смысл и добивайтесь пересмотра ограничения.
Банк России уже рекомендует кредитным организациям максимально прозрачно объяснять клиентам правовое основание ограничений и конкретные действия для их снятия.
Резюме
Проект предусматривает адресные ограничения для клиентов с признаками подозрительных операций. Подтверждения происхождения денег и назначения платежей помогут объяснить операции банку, но не гарантируют отсутствия ограничений. Если возник спор, важно получить причины решения и воспользоваться процедурой пересмотра.
Если банк уже ограничил операции, начните с выяснения основания и перечня необходимых документов. Для разбора конкретного запроса банка и подготовки грамотных пояснений — консультация.
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант. Актуальные налоговые решения и льготы: https://sivkovtax.ru/ Книги в официальном магазине автора: https://booksivkov.ru/