Новые штрафы по Уголовному кодексу за неуплату налогов вырастут в 5 раз. Но означает ли это, что при доначислении в 5 млн рублей директору лично грозит штраф в 1,5 млн?

Допустим, после проверки ООО доначислили 5 млн ₽ НДС. Директор читает новость, что Госдума в пять раз повышает штраф за уклонение от уплаты налогов, и спрашивает бухгалтера: «Эти полтора миллиона теперь ещё и с меня?»

Если 5 млн ₽ — вся недоимка ООО за рассматриваемый период, ответ — нет. Для статьи 199 УК РФ сумма неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов должна превысить 18,75 млн ₽ за период в пределах трёх финансовых лет подряд. Даже при превышении порога нужно доказать, кто именно и с прямым умыслом уклонился от уплаты. Уголовный штраф конкретному человеку может назначить только суд.

Что произошло на самом деле

17 ноября 2026 года Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект № 1069534-8 и направила его в Совет Федерации.

По ч. 1 ст. 199 УК РФ принятый текст повышает штраф в твёрдой сумме с 100–300 тыс. ₽ до 500 тыс. – 1,5 млн ₽. На 18 ноября новые суммы ещё не действуют: поправки вступят в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования закона. Карточка законопроекта № 1069534-8

Пример, на котором легко ошибиться

В решении инспекции стоит общая сумма 20 млн ₽. Из них 17 млн — недоимка, 2 млн — пени, 1 млн — налоговый штраф. Если других эпизодов нет, для порога по ст. 199 УК РФ считаем только 17 млн ₽. Крупного размера здесь нет.

У пеней и налогового штрафа в этой истории две разные роли. Когда определяют крупный размер по ст. 199 УК РФ, в расчёт идут только налоги, сборы и страховые взносы. А если порог превышен и человек впервые совершил такое преступление, для освобождения от уголовной ответственности придётся полностью погасить и недоимку, и соответствующие пени, и штраф по НК РФ. Это может сделать сам человек или организация.

А если проверяют прошлые годы?

Более строгий уголовный закон обратной силы не имеет. Для ст. 199 УК РФ имеет значение, когда истёк срок уплаты и налог фактически остался неуплаченным. Дата акта проверки сама по себе не определяет, какой штраф применим.

Прекратить уголовное преследование по этому основанию может и суд.

Какие ещё штрафы предусмотрены поправками

Поправки затрагивают не только налоговые составы. Вот как изменятся санкции после вступления закона в силу:

Состав Сейчас По поправкам Незаконное предпринимательство с крупным ущербом, ч. 1 ст. 171 УК РФ До 300 тыс. ₽ До 1,5 млн ₽. Для организованной группы по ч. 2 — от 500 тыс. до 2,5 млн ₽. Сокрытие имущества при признаках банкротства, причинившее крупный ущерб, ч. 1 ст. 195 УК РФ 100–500 тыс. ₽ 250 тыс. – 1 млн ₽. Мошенничество при преднамеренном неисполнении договора в сфере бизнеса, повлёкшее значительный ущерб, ч. 5 ст. 159 УК РФ До 300 тыс. ₽ До 500 тыс. ₽.

Источники: ст. 171 УК РФ, ст. 195 УК РФ, ст. РФ.

Что делать прямо сейчас

Откройте решение инспекции и выпишите три вещи: сколько составляет сама недоимка, за какие периоды она начислена и чем инспекция объясняет расхождение. Вот с этих цифр и документов начинается предметный разговор о риске директора.

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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.