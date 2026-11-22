Инвентаризация за 2026 год: по учёту 100 коробок, на складе 95. Что делать бухгалтеру? Кладовщик пишет заявление об увольнении. Вы приходите на склад, а там вместо 100 коробок по данным 1С — только 95. Директор машет рукой: «Да удержите у него эти 50 000 рублей из зарплаты, и дело с концом». Знакомая картина? Стоп. Если бухгалтер сейчас просто кивнёт, компания рискует не только безуспешно судиться с работником, но и получить претензии от налоговой. Если ошибочно списать эту недостачу в расходы при ставке налога на прибыль 25%, разница по налогу составит 12 500 рублей. И это только начало. Разбираемся, как провести инвентаризацию в 2026 году по правилам ФСБУ 28/2023, оформить результаты и не создать проблем там, где их быть не должно.

Ловушка №1: «Датируем всё 31 декабря»

Ошибка: Считать, что инвентаризация должна быть проведена и оформлена строго 31 декабря.

Как надо: ФСБУ 28/2023 и методические указания позволяют провести фактический пересчет раньше (например, 30 ноября). Но на дату составления годовой отчетности (31 декабря) вы обязаны сделать пересчет остатков с учетом движения товара. Пример из жизни: 30 ноября комиссия насчитала 95 коробок. С 1 по 31 декабря по документам на склад пришло 20 коробок, а отгружено клиентам 12.

Бухгалтерский остаток на 31 декабря = 95 + 20 – 12 = 103 коробки.

Именно эту цифру мы сверяем с фактом или корректируем. В инвентаризационной описи так и указывается фактическая дата пересчета: 30 ноября, а в регистрах учета данные корректируются на конец года.

Ловушка №2: «Кладовщик в комиссии»

Ошибка: Включить материально ответственное лицо (МОЛ) в состав инвентаризационной комиссии для проверки его же склада.

Как надо: МОЛ присутствует при пересчете и подписывает инвентаризационную опись, подтверждая факт проверки. Но в состав комиссии он входить не может (иначе он сам себя проверяет, что аннулирует результаты). При увольнении и передаче склада в приказе и описи обязательно должны стоять подписи и сдающего, и принимающего сотрудника.

Ловушка №3: «Спишем до 1000 рублей как малозначительное»

Ошибка: Прописать в учетной политике право списывать любые инвентаризационные расхождения до 1000 рублей сразу на расходы.

Как надо: Уберите этот совет из головы и из своей учетной политики. ФСБУ 28/2023 такого разрешения не дает. Для законного списания потерь нужна конкретная причина и применимая норма естественной убыли (если она утверждена для данной категории товаров). Просто так «потеряли» — это недостача, с которой нужно разбираться документально.

Ловушка №4: «Раз не платит — кидаем на 91 счет»

Ошибка: Кладовщик отказался возмещать ущерб? Бухгалтер сразу делает проводку Дт 91.02 Кт 94, чтобы «закрыть вопрос».

Как надо: Отказ работника сам по себе не решает ни один из трех ключевых вопросов: Правильная ли проводка? Сначала сумма относится на счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Есть ли законные основания взыскать ущерб? Вы обязаны затребовать письменное объяснение и провести служебное расследование. Подтвержден ли этот расход для налога на прибыль? Если виновник не установлен или суд отказал во взыскании, нужны документальные подтверждения (например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). Иначе налоговая снимет расход на основании п. 1 ст. 252 НК РФ.

Шпаргалка для бухгалтера: берем в работу