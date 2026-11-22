Инвентаризация за 2026 год: по учёту 100 коробок, на складе 95. Что делать бухгалтеру?
Кладовщик пишет заявление об увольнении. Вы приходите на склад, а там вместо 100 коробок по данным 1С — только 95. Директор машет рукой: «Да удержите у него эти 50 000 рублей из зарплаты, и дело с концом».
Знакомая картина? Стоп. Если бухгалтер сейчас просто кивнёт, компания рискует не только безуспешно судиться с работником, но и получить претензии от налоговой. Если ошибочно списать эту недостачу в расходы при ставке налога на прибыль 25%, разница по налогу составит 12 500 рублей. И это только начало.
Разбираемся, как провести инвентаризацию в 2026 году по правилам ФСБУ 28/2023, оформить результаты и не создать проблем там, где их быть не должно.
Ловушка №1: «Датируем всё 31 декабря»
Ошибка: Считать, что инвентаризация должна быть проведена и оформлена строго 31 декабря.
Как надо: ФСБУ 28/2023 и методические указания позволяют провести фактический пересчет раньше (например, 30 ноября). Но на дату составления годовой отчетности (31 декабря) вы обязаны сделать пересчет остатков с учетом движения товара.
Пример из жизни: 30 ноября комиссия насчитала 95 коробок. С 1 по 31 декабря по документам на склад пришло 20 коробок, а отгружено клиентам 12.
Бухгалтерский остаток на 31 декабря = 95 + 20 – 12 = 103 коробки.
Именно эту цифру мы сверяем с фактом или корректируем. В инвентаризационной описи так и указывается фактическая дата пересчета: 30 ноября, а в регистрах учета данные корректируются на конец года.
Ловушка №2: «Кладовщик в комиссии»
Ошибка: Включить материально ответственное лицо (МОЛ) в состав инвентаризационной комиссии для проверки его же склада.
Как надо: МОЛ присутствует при пересчете и подписывает инвентаризационную опись, подтверждая факт проверки. Но в состав комиссии он входить не может (иначе он сам себя проверяет, что аннулирует результаты). При увольнении и передаче склада в приказе и описи обязательно должны стоять подписи и сдающего, и принимающего сотрудника.
Ловушка №3: «Спишем до 1000 рублей как малозначительное»
Ошибка: Прописать в учетной политике право списывать любые инвентаризационные расхождения до 1000 рублей сразу на расходы.
Как надо: Уберите этот совет из головы и из своей учетной политики. ФСБУ 28/2023 такого разрешения не дает. Для законного списания потерь нужна конкретная причина и применимая норма естественной убыли (если она утверждена для данной категории товаров). Просто так «потеряли» — это недостача, с которой нужно разбираться документально.
Ловушка №4: «Раз не платит — кидаем на 91 счет»
Ошибка: Кладовщик отказался возмещать ущерб? Бухгалтер сразу делает проводку Дт 91.02 Кт 94, чтобы «закрыть вопрос».
Как надо: Отказ работника сам по себе не решает ни один из трех ключевых вопросов:
Правильная ли проводка? Сначала сумма относится на счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Есть ли законные основания взыскать ущерб? Вы обязаны затребовать письменное объяснение и провести служебное расследование.
Подтвержден ли этот расход для налога на прибыль? Если виновник не установлен или суд отказал во взыскании, нужны документальные подтверждения (например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). Иначе налоговая снимет расход на основании п. 1 ст. 252 НК РФ.
Шпаргалка для бухгалтера: берем в работу
Чтобы не ходить по кругу, используйте эти заготовки при оформлении.
1. Фрагмент приказа о передаче дел:
«В связи с увольнением кладовщика Иванова И.И. назначить инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе №1 на 30.11.2026. Комиссии в составе: председатель — зам. директора Петров П.П., члены комиссии — главный бухгалтер Сидорова С.С., инженер Смирнов А.А. Обязать Иванова И.И. сдать, а нового кладовщика Кузнецова К.К. принять ценности по инвентаризационной описи».
2. Строка в инвентаризационной описи (форма ИНВ-3 или собственная):
Наименование: Коробка картонная.
Учетные данные: 100 шт.
Фактическое наличие: 95 шт.
Недостача: 5 шт.
Примечание: «Требуются письменные объяснения МОЛ».
Подписи: членов комиссии, МОЛ (сдающего).
3. Таблица проводок при недостаче:
Ситуация
Проводка
Комментарий
Выявлена недостача
Дт 94 Кт 10 (41, 43)
По фактической себестоимости
Отнесено на виновное лицо
Дт 73 Кт 94
В пределах среднемесячного заработка (или полная мат. ответственность по договору)
Списано на прочие расходы
Дт 91.02 Кт 94
Только при неустановленном виновнике или отказе суда, при наличии оправдательных документов
Инвентаризация — это не бюрократия, а инструмент защиты бизнеса. Правильно оформленные результаты экономят нервы и деньги. Если вы хотите выстроить систему налогового учета без дыр и рисков, разобраться с льготами или оптимизировать процессы, я готов помочь.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант