Представим, что каждое новое поколение человечества вынуждено начинать с нуля. Заново строить дороги, изобретать электричество, создавать университеты, прокладывать железнодорожные пути, разрабатывать компьютеры и лекарства. К счастью, цивилизация устроена иначе. Мы наследуем результаты труда миллиардов людей, живших до нас. Наши прадеды строили железные дороги. Деды возводили заводы и электростанции. Родители создавали компьютерную инфраструктуру. Мы внедряем роботизацию и искусственный интеллект. Каждое поколение добавляет свой вклад в общий капитал человечества. Логично предположить, что по мере его накопления человеку должно требоваться меньше труда для обеспечения прежнего уровня жизни. Но почему тогда экономический прогресс не всегда сопровождается снижением налогового бремени? Где наш дивиденд от труда предыдущих поколений? Я предлагаю назвать этот экономический эффект налоговым дивидендом поколений.

Что такое налоговый дивиденд поколений?

Это не обязательно прямые денежные выплаты от государства. Это комплексная экономическая концепция, согласно которой часть устойчивого эффекта от накопления общественного капитала и технологического развития должна возвращаться обществу. Дивиденд прогресса проявляется в трех видах: 1. Налоговый: снижение ставок, расширение вычетов, уменьшение обязательных платежей. 2. Административный: меньше отчетности, проверок, запросов и расходов на исполнение налоговых обязанностей. 3. Социальный: повышение качества госуслуг и, что самое ценное, освобождение человеческого времени. Если государство уже знает, сколько вы заработали, какие налоги уплатили и какие расходы дают право на вычет, зачем заставлять вас повторно предоставлять эту информацию? Освобожденное время — тоже дивиденд цивилизации.

Эксперимент ФНС: цифры и парадоксы

26 ноября 2026 года в интервью1 РБК руководитель ФНС Даниил Егоров привел впечатляющие цифры: в 2010 году фактическая численность налоговой службы составляла 167 тысяч человек, а в 2026 году — уже 92 тысячи. Минус 75 000 сотрудников за 16 лет. Однако сокращение штата не означает пропорционального удешевления аппарата. Согласно ведомственной программе цифровой трансформации ФНС на 2026–2028 годы, финансирование цифровизации выросло с 57,8 млрд рублей (факт 2025 года) до 81,6 млрд рублей (план 2026 года). Самое интересное кроется в сводной таблице эффектов этой программы2. На 2026–2028 годы запланировано 11 эффектов по снижению трудозатрат внутри ведомства. При этом в графах «Сокращение количества показателей в отчетных формах бизнеса» и «Снижение частоты отчетности» стоит 0.



Это не упрек в адрес ФНС. Цифровизация требует колоссальных инвестиций в серверы, ИИ и кибербезопасность. Но это дает основание задать главный вопрос: как изменилась полная стоимость содержания системы, и какую часть сэкономленного времени ощутил на себе налогоплательщик? Кстати, позитивные сдвиги есть. Тот же Даниил Егоров упомянул отказ от привлечения к ответственности за несвоевременную сдачу нулевых деклараций. Федеральный закон от 26.06.2026 № 201-ФЗ действительно отменил штрафы по ст. 119 НК РФ в этом случае. Налоговая избавилась от части административной работы, а бизнес — от штрафов. Это и есть микро-пример налогового дивиденда. Задача в том, чтобы сделать такие решения системными.

Уроки истории: советский эксперимент

Идея снижения нагрузки по мере роста богатства не утопична. 7 мая 1960 года Верховный Совет СССР принял Закон «Об отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих»3. Планировалось к 1965 году полностью отказаться от подоходного налога. Но уже 22 сентября 1962 года указом Президиума ВС СССР дальнейшие этапы освобождения были отложены на неопределенный срок. Полная отмена не состоялась. Этот исторический факт подтверждает лишь существование подобной инициативы, но не доказывает ее экономическую устойчивость. Государственные потребности часто растут быстрее возможностей экономики, а снижение прямых налогов с зарплаты в СССР компенсировалось скрытым изъятием через налог с оборота.

Экономика будущего: что будет, если роботы заменят налогоплательщиков?

В том же интервью руководитель ФНС допустил, что ИИ в перспективе сможет выполнять функции бухгалтера, директора и юриста. Если искусственный интеллект массово заменит людей, налоговая база фундаментально изменится:

- Сократятся поступления от НДФЛ и страховых взносов.

- Вырастет роль налога на прибыль (если затраты на технологии окажутся ниже затрат на персонал).

- Налоговое администрирование станет полностью автоматизированным. Как должна измениться налоговая система, если источники создания экономической стоимости меняются? Налоговый дивиденд поколений должен рассматриваться как механизм адаптации к этому будущему, а не просто как способ сэкономить на содержании ФНС.

Формула дивиденда

Чтобы концепция не осталась философией, нужна модель расчета. Я предлагаю следующую условную формулу: Д = (Э − З − Р) × К Где:

- Д — потенциальный налоговый дивиденд;

- Э — подтвержденная бюджетная экономия (например, от автоматизации);

- З — дополнительные расходы на технологии, еще не учтенные в экономии;

- Р — необходимый резерв на обновление инфраструктуры и гособязательства;

- К — доля распределения положительного остатка в пользу граждан и бизнеса. Пример: Если чистая подтвержденная экономия (Э − З − Р) составила 400 млн рублей, а доля распределения (К) установлена на уровне 50%, то 200 млн рублей возвращаются обществу через снижение ставок или улучшение услуг. Если остатка нет, денежный дивиденд не распределяется.

Возражения: почему это не так просто

Сильная экономическая концепция должна выдерживать критику. Оппоненты справедливо заметят: 1. Технологии требуют огромных инвестиций. Ответ: распределять только подтвержденный чистый эффект, а не валовые показатели.

2. Население стареет. Ответ: пенсионные и медицинские обязательства реальны, их нельзя игнорировать при расчете резерва (Р).

3. Бюджет имеет дефицит. Ответ: дивиденд не должен финансироваться за счет новых заимствований.

4. Роботизация вытесняет работников. Ответ: часть дивиденда должна идти на переобучение и социальную адаптацию.

Экономический прогресс должен принадлежать человеку