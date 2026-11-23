В платежном календаре есть счета поставщиков и согласованные заявки, но нет заказа, который уже подтвержден контрагентом, или услуги, по которой акт еще проходит согласование. В результате финансовая служба может недооценить будущие списания. Если же включить в прогноз всю сумму договоров, не проверив исполнение и авансы, оценка может оказаться завышенной.
Календарь, составленный только по полученным счетам, показывает очередь ближайших оплат, но не всегда отражает состояние расчетов по договорам. Чтобы оценить потребность в деньгах, нужно сопоставить договорные условия, размещенные заказы, фактическое исполнение, авансы и ожидаемые даты платежей.
Почему в платежном календаре появляются пропуски
Заявка на оплату или счет часто поступают в финансовую службу позже, чем заказ размещен или работа выполнена. Информация об этих этапах может находиться у закупок, инициатора заказа и сотрудников, отвечающих за приемку. Если казначейство получает данные только вместе со счетом, ожидаемый отток отражается в плане с задержкой.
Проблема возникает и тогда, когда подразделения по-разному понимают, что считать обязательством для прогноза. Например, в одном реестре учитывают подписанные договоры, а в другом — только счета. Сопоставить такие данные сложно: договор может предусматривать лимит, который не будет выбран, а счет может включать сумму, уже частично оплаченную авансом.
Ручная сверка не устранит причину расхождений, если за обновление данных никто не отвечает или статусы обязательств не определены. Автоматизация также не поможет, если договоры, заказы, приемка и платежи не связаны в единую последовательность.
Разделите платежи по степени подтверждения
Сначала установите границы прогноза: учитывайте условия приемки, этапы работ, договорные сроки оплаты и события, от которых зависит дата платежа. Не переносите дату счета в календарь автоматически: срок может определяться договором и наступать после приемки. Если срок исполнения нельзя установить из условий обязательства, статья 314 ГК РФ предусматривает отдельные правила его определения. Поэтому проверяйте условия конкретного договора и применимость нормы к ситуации. Статья 314 ГК РФ. consultant.ru
Для управленческого прогноза удобно разделить платежи на три группы:
Подтвержденные: сумма и срок достаточно определены, есть счет или иной источник расчета.
Ожидаемые: заказ размещен или исполнение началось, но приемка, счет или окончательная сумма еще не подтверждены. Укажите оценку, предполагаемую дату, основание и ответственного.
Планируемые: закупка предусмотрена бюджетом, но заказ поставщику еще не направлен. Учитывайте ее как сценарий будущего оттока, а не как подтвержденный платеж.
Такое разделение нужно для прогноза ликвидности и само по себе не определяет бухгалтерское признание задолженности. Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом; требования к таким документам установлены статьей 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». consultant.ru
Проведите сверку от договора до платежа
Чтобы найти пропуски и повторы, пройдите по каждому этапу расчетов.
Соберите договорные условия. Проверьте действующие договоры, дополнительные соглашения, этапы, авансы, удержания и порядок приемки. Отметьте сроки окончания и условия продления.
Сопоставьте договоры с заказами. Уточните, какие заказы уже размещены и подтверждены поставщиками, а какие только предусмотрены бюджетом. Не включайте весь договорный лимит в ожидаемые платежи: он может быть выбран не полностью.
Проверьте исполнение. По товарам сверьте поставку и приемку, по работам и услугам — этапы, акты, отчеты или другие подтверждения. Запросите сведения о выполненном, по которому документы еще оформляются.
Сверьте счета и оплаты. Установите, к какому заказу или этапу относится каждый счет. Учтите авансы и частичные платежи, чтобы не включить одну сумму повторно в полном размере.
Определите прогнозную сумму и дату. Если счета пока нет, используйте цену договора или заказа либо оценку ответственного подразделения. Зафиксируйте источник оценки и предполагаемый срок оплаты с учетом условий приемки.
Сведите данные с календарем и остатками денег. Отдельно покажите подтвержденные, ожидаемые и планируемые платежи, а также ожидаемые поступления. Если сумма или срок не определены, отразите неопределенность отдельным сценарием или диапазоном.
Эта сверка помогает казначейству оценить будущие денежные потоки, но не заменяет оформление фактов хозяйственной жизни и закрытие отчетного периода. В бухгалтерском учете документы и факты проверяются по применимым правилам учета.
Закрепите ответственность и обновляйте прогноз
Чтобы реестр не устаревал сразу после сверки, определите владельца данных на каждом этапе. Закупки подтверждают размещенные заказы и условия поставки; инициатор — потребность и получение товаров или услуг; бухгалтерия — документы и учетный статус; казначейство — прогнозную дату и очередность платежа. Финансовый директор задает единые правила и разбирает исключения.
Обновляйте прогноз при размещении заказа, приемке, поступлении счета и оплате. Для контроля отслеживайте платежи без подтверждающих документов, заказы без ответственного, авансы с незакрытым исполнением и расхождение между предыдущим прогнозом и фактическими списаниями.
Проверяйте не только итоговую сумму за год, но и распределение платежей по неделям или месяцам. Достаточный остаток на конец периода не исключает нехватки денег в отдельную неделю, если на нее приходится несколько крупных списаний.
Процесс можно считать управляемым, когда договоры, заказы, исполнение и платежи сопоставляются по единым правилам, у каждой строки есть статус и ответственный, а авансы и частичные оплаты не дублируются. Если пропуски регулярно выявляются только в конце периода, одной разовой сверки недостаточно: нужно пересмотреть порядок передачи данных и обновления прогноза.