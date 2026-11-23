Почему в платежном календаре появляются пропуски

Заявка на оплату или счет часто поступают в финансовую службу позже, чем заказ размещен или работа выполнена. Информация об этих этапах может находиться у закупок, инициатора заказа и сотрудников, отвечающих за приемку. Если казначейство получает данные только вместе со счетом, ожидаемый отток отражается в плане с задержкой.

Проблема возникает и тогда, когда подразделения по-разному понимают, что считать обязательством для прогноза. Например, в одном реестре учитывают подписанные договоры, а в другом — только счета. Сопоставить такие данные сложно: договор может предусматривать лимит, который не будет выбран, а счет может включать сумму, уже частично оплаченную авансом.

Ручная сверка не устранит причину расхождений, если за обновление данных никто не отвечает или статусы обязательств не определены. Автоматизация также не поможет, если договоры, заказы, приемка и платежи не связаны в единую последовательность.