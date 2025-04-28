Инсайт Маркетинг: 7 секретов B2B продаж, о которых не расскажут конкуренты

Итак, 7 секретных приемов Инсайт Маркетинга, которые выведут ваши продажи на орбиту. Готовы к инсайтам?
1. Продажи? В том понимании, в котором понятие «продаж» пришло к нам из 90-х (ну вот эти все злющие продавщицы в халатах и в берете, ходящие по квартирам продавцы сковородок и пылесосов и т д) и прочно обосновалось в культуре продаж, а точнее – въелось в подкорку восприятия нескольких поколений. - Забудьте, как страшный сон!!! Правда и сила в настоящих отношениях с клиентом! Поэтому, не продавайте – просто стройте отношения!
Хватит забрасывать клиентов тоннами безликих предположений и заученных скриптов. "Дожимать" и "отрабатывать возражения" — реликты прошлого и агрессивных методик впаривания, которые мы подхватили у Америки вместе с джинсами и книжками про успешный успех и несемся на этом динозавре, выжигая спамом и напором клиентов.
ЛПРы, знакомо? Неделя простоя работы в поиске подрядчика, звоним, в ответ: «Компания “Ромашка”, я менеджер, какой у вас вопрос… передаю ваш вопрос специалисту». Новый звонок от специалиста: «Расскажите подробнее». Рассказали. Снова звонит менеджер: «Специалисту нужна доп. информация», « …и еще небольшое уточнение», «… и еще согласование..». Наконец, получили первое КП — 100 пунктов воды и 1 строчка с суммой. А потом ещё пол года дозвоны "Вы рассмотрели наше КП?" " …Ну рассмотрите наше КП!" ))) Узнаёте себя в этой невыдуманной истории?
Клиенту B2B нужны всего лишь экспертное выявление потребности и понятный кастомный продукт (услуга), и даже цена “по-дешевле”чаще всего не в приоритете. B2B сегодня — это прочный союз, стратегическое партнерство.
Вместо агрессивного "впаривания" вкладывайтесь в доверие. Это — валюта будущего.
Как?
Экспертные вебинары с живыми ответами на вопросы. Не жадничайте отдавать полезности и подробности решений и кейсов. Никто не заберет полезность и не пойдёт сам все делать) Вашему клиенту некогда вникать и заниматься самому. Увидев вау экспертность и открытость, обязательно придет за услугой к вам или порекомендует знакомым.
Бесплатный аудит или видео консультация с пошаговым планом реализации на дашборде. Вовлекайте в пресейл экспертов, а не только менеджеров. Это уже рабочая успешная практика, которая конвертит продажи и генерирует выручку.
Всё ещё боитесь затрат на новую систему продаж с внедрением СРМ и экспертным пресейлом для клиента? Ну тогда продолжайте вкладываться в рекламный бюджет, который растет ежегодно на: 24-40% за 2024 год, а прогноз на 2025 год 40-70%. Гоу обрабатывать трафик по-старинке, теряя в продажах в темпе, как минимум х2 от цифры выше. Потому что конкуренты-то всё больше в понимание приходят, что изменения в сторону клиентократии – это точка роста и выгодная инвестиция.
Станьте для клиента ценным ресурсом, гуру, советником — кем угодно, кроме очередного продавца.
2. "Тайный покупатель" — ваш шпион в стане врага) Знать цены конкурентов — детский лепет. Ну узнали вы цены. Цены - разные. -"Главное, что у нас же не самые дорогие! Да?! Значит – мы ок! Едем по накатанной дальше".
А понимать механизмы лидогенерации конкурентов не надо значит? - их тактику и стратегию? Осознаться самим, к какому сегменту ниши и ценам подходим мы, к эконом, стандарт или премиум? А какие вопросы задаёт клиенту наш менеджер, а как отвечает на вопросы, если не отвечает - то кто отвечает, в течение часа или завтра, реально ответили на вопросы клиента или просто протараторили скрипт, на все вопросы ответили или клиент уже просто свалил от тягомотного получасового диалога, в котором так и не понял что ему и в какой срок сделают, но точно понял, что пора закругляться)
Что делать
Засылайте "тайных покупателей" (или действуйте сами). Пройдите весь путь клиента — от первого контакта до подписания договора. Анализируйте скорость реакции, качество сервиса, ценность и понятность предложения, условия сделки. Внедряйте лучшие практики и улучшайте у себя те моменты, в которых у конкурента явный провал, чтобы заявлять клиентам «а мы вот так круто делаем!» и на фоне нерасторопных конкурентов получать еще + к лояльности клиента.
Да, так и формируется сильное предложение. Там докрутили ценность продукта больше, чем у конкурента, тут добавили в пресейл экспертности и понятности в сравнении с конкурентами, усилили соц доказательства, здесь – фишку, и еще – плюшку. И, вы уже на уровень выше в конкурентной борьбе в глазах клиента, и это + выручка и прибыль.
3. Контент-маркетинг — не просто буквы на экране. Думаете, достаточно строчить статьи и постить котиков в соцсетях? Ладно, не котиков)
Серьёзно. Например, основные темы профилей экспертных компаний – пачками выжимки из нормативки, новости ниши или безликие кейсы в ктрх ваша компания-геройский герой привела клиента-лузера к успешному успеху?!)
В B2B нужен контент, решающий проблемы вашей ЦА, как хирург — скальпелем.
Какой контент
Кейсы-живые истории с цифрами и фактами, с драматургией и моралью. Практические гайды. Вебинары с экспертами. Калькуляторы ROI. Шаблоны документов. Интерактивные чек-листы.
Дайте клиентам инструменты, которые им действительно нужны.
4. Персонализация — глубже, чем просто имя в емейле. Это — погружение в бизнес клиента, понимание именно его болей и стремлений, а не в общем по нише.
Как персонализировать
Сегментируйте базу по отрасли, размеру компании, должности ЛПР. Адаптируйте предложения под конкретные нужды. Если клиент — логистическая компания, говорите о проблемах поставок, а не о космических технологиях. Общайтесь и выявляйте проблемы и потребности сегментов своей ца более прицельно, чтобы прямо зацепить их же «за живое».
5. Нетворкинг — ваше секретное оружие. Личные связи в B2B — бесценны.
Где знакомиться? Отраслевые выставки. Конференции. Форумы. Онлайн-вебинары. Профессиональные сообщества в соцсетях. Будьте везде, где есть ваша целевая аудитория. Всмысле – не просто будьте там и везде, а проявляйтесь участием к проблемам и экспертностью во всей красе).
6. Аналитика — компас в мире продаж. Без аналитики ваш бизнес, совсем как... ...как домашний котик, ну испачкал мебель или нагадил, но он же уже есть и он милый сердцу и ничего не поделать с ним, только умиляться и досадовать, поочередно, и что когда сильнее – по-разному)
Что отслеживать
Конверсию отслеживать на каждом этапе воронки продаж и использовать СРМ, базовые версии бесплатные.
ROI маркетинговых кампаний - хотя бы в таблице exel детализируйте расходы/доходы и соберите всю картину воедино. Чтобы понять, где у вас что сильное, и чтобы быстро в моменте усилить, а где провал и минус и возможно принять давно зреющее решение – сделать апгрейды экономики, маркетинга или других бизнесс-процессов.
CAC (стоимость привлечения клиента).
LTV (жизненную ценность клиента) – это когда 1 раз «купив» клиента, вы делаете ему повторные продажи ил доп продажи долго-долго и зарабатываете вновь и вновь. Цифры — ваш главный ориентир.
7. Инвестируйте в команду — ваш главный актив.
Как обучать
Тренинги по техникам продаж. Ролевые игры. Разбор успешных кейсов. Доступ к профессиональной литературе, онлайн-курсам, конференциям. Мотивируйте на результат и поощряйте инициативу. Вкладывайтесь в людей — и они вернут вам сторицей. Ведь лучше иметь в команде сильных специалистов, которые будут делать сильный продукт. И пусть кто-то из команды уйдёт вместе с вложенными в него средствами, но кто-то и останется, и также останется сильный продукт в компании, чем недоработник за шапку сухарей просиживающий штаны на свой оклад с соответствующим результатом работы.
На самом деле, главное начать с «головы», в прямом и переносном смыслах, самоосознаться и стать агентом изменений в своем бизнесе.
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