Инсайт Маркетинг: 7 секретов B2B продаж, о которых не расскажут конкуренты

Итак, 7 секретных приемов Инсайт Маркетинга, которые выведут ваши продажи на орбиту. Готовы к инсайтам?

1. Продажи? В том понимании, в котором понятие «продаж» пришло к нам из 90-х (ну вот эти все злющие продавщицы в халатах и в берете, ходящие по квартирам продавцы сковородок и пылесосов и т д) и прочно обосновалось в культуре продаж, а точнее – въелось в подкорку восприятия нескольких поколений. - Забудьте, как страшный сон!!! Правда и сила в настоящих отношениях с клиентом! Поэтому, не продавайте – просто стройте отношения!

Хватит забрасывать клиентов тоннами безликих предположений и заученных скриптов. "Дожимать" и "отрабатывать возражения" — реликты прошлого и агрессивных методик впаривания, которые мы подхватили у Америки вместе с джинсами и книжками про успешный успех и несемся на этом динозавре, выжигая спамом и напором клиентов.

ЛПРы, знакомо? Неделя простоя работы в поиске подрядчика, звоним, в ответ: «Компания “Ромашка”, я менеджер, какой у вас вопрос… передаю ваш вопрос специалисту». Новый звонок от специалиста: «Расскажите подробнее». Рассказали. Снова звонит менеджер: «Специалисту нужна доп. информация», « …и еще небольшое уточнение», «… и еще согласование..». Наконец, получили первое КП — 100 пунктов воды и 1 строчка с суммой. А потом ещё пол года дозвоны "Вы рассмотрели наше КП?" " …Ну рассмотрите наше КП!" ))) Узнаёте себя в этой невыдуманной истории?

Клиенту B2B нужны всего лишь экспертное выявление потребности и понятный кастомный продукт (услуга), и даже цена “по-дешевле”чаще всего не в приоритете. B2B сегодня — это прочный союз, стратегическое партнерство.

Вместо агрессивного "впаривания" вкладывайтесь в доверие. Это — валюта будущего.