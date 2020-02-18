Что происходит с экономикой при массовых дефолтах, когда высокая инфляция и ставка ЦБ?

Далеко не секрет, что долговые обязательства многих компаний на сегодня выше ожидаемых. Высокая долговая нагрузка вызывает опасения, поскольку она увеличивает их уязвимость к экономическим спадам и повышению процентных ставок.

Что, если судить из истории, может привести к массовым дефолтам и финансовой нестабильности. А уже массовые дефолты, высокая инфляция и высокие ставки центрального банка (ЦБ) создают разрушительную комбинацию для экономики, приводящую к серьезным негативным последствиям

Последствия массовых дефолтов

Дефолты крупных организаций подрывают доверие к финансовой системе, что приводит к панике, неопределенности и снижению инвестиций.

Банки, имеющие дело с неплатежеспособными заемщиками, рискуют столкнуться с проблемами ликвидности и неплатежеспособности, что может привести к системному риску.

Кредитование становится более осторожным, что ограничивает доступ к капиталу для предприятий и потребителей.

Дефолты и финансовые потрясения сокращают инвестиции и потребление, что приводит к замедлению экономического роста.

На данный момент высокая инфляция и высокие ставки Центрального Банка снижают покупательную способность, при этом повышается стоимость жизни и стоимость ведения бизнеса. Это создает порочный круг, усугубляющий экономический спад.

Выход из пике возможен, по может занять некоторое время. Экономике необходимо время, чтобы восстановиться и снова начать расти. Процесс может быть постепенным и зависеть от ряда факторов, включая силу базовой экономики, уровень государственной поддержки и глобальные экономические условия.

Тем не менее, есть некоторые обнадеживающие признаки. Судя по финансовых отчётам, есть перспективы к снижению инфляции, можно начинать эффективно управлять ситуацией, возможно плавное снижение ставок и выход из пике. Со стороны экономики целесообразно продолжать предоставлять фискальные стимулы, направленные на поддержку спроса, увеличивая расходы на инфраструктуру и другие проекты, создающие рабочие места. Очень хочется верить, что мы все на верном пути и максимально комфортном выйдем из сложившейся ситуации.