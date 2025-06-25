Отрицательная выручка в отчёте о закрытии смены. Оформлять ПКО или РКО?

Вопрос возник давно на почве неоднократного появления в отчётах о закрытии смены отрицательной выручки. Решил покопаться в нормативке поглубже. Легче не стало.

Итак.

Согласно п. 4.1 Указаний ЦБ РФ №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами, расходными кассовыми ордерами. Кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании фискальных документов, предусмотренных абзацем тридцать шестым статьи 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Согласно статье 1.1. абз. 36 ФЗ № 54-ФЗ, фискальный документ - фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде кассового чека, бланка строгой отчетности и (или) иного документа, предусмотренного законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном носителе и (или) в электронной форме, в том числе защищенные фискальным признаком.

Перечень документов указан в статье 4.1 ФЗ № 54-ФЗ. Согласно п. 4, указанной статьи, фискальным документом является, в том числе, отчет о закрытии смены.

Согласно п. 5.3 Указаний ЦБ РФ №3210-У, прием в кассу наличных денег осуществляется по приходному кассовому ордеру, а сумма по строке «выручка наличными» – это наличные средства.

Следовательно, ПКО может оформляться на основании отчёта о закрытии смены, в ПКО вносится сумма по строке «выручка наличными», так как ПКО приходуются наличные средства. Таким образом, если сумма в отчете о закрытии смены отрицательная, то оформляется ПКО с отрицательной суммой.

А может всё же РКО?

Действительно, согласно п. 6 Указаний ЦБ РФ №3210-У, выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам.

Но если бы было всё так просто!

Согласно п. 6.1 Указаний ЦБ РФ №3210-У, кассир должен удостовериться в том, что выдача наличных денег осуществляется лицу, указанному в расходном кассовом ордере.

Согласно п. 6.2 Указаний ЦБ РФ №3210-У, при выдаче наличных кассир передает расходный кассовый ордер получателю наличных денег для проставления подписи.

Так как согласно ФЗ № 54-ФЗ при возврате покупателю выдаётся чек возврата, и покупатель уходит, то в конце смены невозможно выписать РКО, так как некому его подписывать и это нарушает п.п. 6.1 и 6.2 Указаний ЦБ, вследствие чего РКО не может быть оформлен на сумму отрицательной выручки.

Так как невозможно оформить возврат по РКО, то остаётся только приходование отрицательной выручки.

Так же согласно статье 346.17 НК РФ, в случае возврата налогоплательщиком сумм, на сумму возврата уменьшаются доходы. Именно поэтому суммы возврата указываются в КУДиР в графе «доходы» со знаком минус.

Если оформить ПКО на отрицательную выручку, то сумма из ПКО так же будет указана в графе «доходы» со знаком минус.

Таким образом, если в отчете о закрытии смены, сумма по строке «выручка наличными» будет отрицательной, то, в соответствии с положениями Указаний ЦБ №3210-У, можно оформить ПКО с отрицательной суммой. Оформление РКО противоречит п.п. 6.1 и 6.2 Указаний ЦБ №3210-У.

С другой стороны, в соответствии с п. 2 ПБУ 9/99, доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества), а согласно п. 5, доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг и принимается к бухгалтерскому учету, согласно п. 6, в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств.

Приехали, конечная!

Никаких точных нормативных указаний по этому вопросу не нашёл. Как крик в никуда, решил проверить, что ответят нейросети.

Если совсем просто, то все их рассуждения сводятся к одному: «вы правы, но вы не правы». Отрицательный ответ, в основном, связан с тем, что приходование отрицательной выручки, противоречит типу документа, и всё сводится к тому, что «да, в нормах написано так, но так нельзя».

Финальные выводы трёх нейросетей приведены ниже.

Алиса Ваша позиция основана на системном толковании норм, но содержит ряд методологических и юридических противоречий.

ГигаЧат Итого, главное правило: негативная величина выручки не требует составления приходного кассового ордера. Вместо этого такие случаи требуют отдельного и внимательного подхода к ведению документации и отражению операций в бухгалтерском учете, включая правильное использование чеков возврата и внесение записей в необходимые регистры. Подытоживая, ваша позиция обоснована требованиями законодательства и практическими рекомендациями специалистов финансового контроля.

ДипСик Ваша логика понятна, но оформлять ПКО с отрицательной суммой нельзя. Правильный порядок: Возвраты отражаются в кассовой книге на основании Z-отчёта. ПКО оформляется только при реальном поступлении денег. РКО при возврате покупателю не нужен (достаточно чека ККТ).

Вывод такой: имеются явные противоречия между техническими требованиями, такими как ПБУ и ФСБУ, и юридическими предписаниями, такими как Указание ЦБ РФ № 3210-У. Данные противоречия являются, по соей сути, неразрешимыми и требуют чёткого согласования всех требований для их исключения.