Обязано ли ООО работать только по юридическому адресу? Судебная практика

Юридический адрес это не аналог прописки для бизнеса — к такому выводу пришёл суд в рамках одного из дел.

Юридический адрес это не аналог прописки для бизнеса — к такому выводу пришёл суд в рамках одного из дел.

Суть дела

ПАО «Россети» объявило тендер на выполнение работ. При этом в тендере было указано, что работы должны выполняться за пределами центра Москвы.

Но у одного ООО юр. адрес был как раз в пределах Третьего транспортного кольца. Поэтому «Россети» отклонили заявку ООО. Компании это не понравилось и она подала жалобу в антимонопольную службу (ФАС).

В ФАС сказали, что дискриминировать компании по юр. адресу нельзя. «Россети» попробовали это оспорить в суде, но не вышло.

По мнению суда сам по себе юр. адрес не свидетельствует о том, что услуги будут оказываться по этому адресу — т. е. юр. адрес не обязан совпадать с фактическим.

К тому же у ООО есть отдельное арендованное помещение, на котором возможно выполнение работ согласно техзаданию ПАО.

Таким образом, не важно где у компании юридический адрес. Юр. лица могут работать в любом месте.

Источники

Судебное дело № А40-299581/2022.