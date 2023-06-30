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Александра Шульц Адвокат
Личный бренд

Бывший партнер зарегистрировал на себя наш бренд/логотип — все пропало?

Разберем, стоит ли закрывать свой бизнес, если бывший партнер зарегистрировал на себя товарный знак, аналогичный бренду, логотипу и т.д., под которым вы ранее вместе работали. Впрочем, все сказанное подходит и для случаев, когда просто кто-то подсмотрел ваш успех и решил воспользоваться.
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Бывший партнер зарегистрировал на себя наш бренд/логотип — все пропало?
Котик - мой)

Товарный знак индивидуализирует товары, работы, услуги и его правообладатель обладает исключительным правом его использовать для тех позиций, в отношении которых он зарегистрирован.

Если вы работаете под брендом, который не зарегистрирован в качестве товарного знака и который получил известность среди потребителей, а некто, воспользовавшись этим регистрирует товарный знак и начинает чинить вам препятствия, то в законодательстве есть эффективный инструмент против этого.

Решение лежит в плоскости признания такой деятельности актом недобросовестной конкуренции и дальнейшей подаче возражений в Роспатент.

Применимые нормы:

  • п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции: недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации;

  • ст. 14.4 Закона о защите конкуренции: не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее — средства индивидуализации);

  • ст. 14.8 Закона о защите конкуренции: не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1-14.7 настоящего Федерального закона. Эта статья применяется, когда товарный знак регистрируется, но в деятельности не используется, а исключительное право на него используется для создания препятствий в деятельности конкурента (рассылка претензий контрагентам, блокирование рекламы и др.);

  • подп. 6 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ: предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Работает это так

Вы обращаетесь сначала в антимонопольный орган, если он признает действия правообладателя недобросовестной конкуренцией, то с этим обращением нужно обратиться в Роспатент за признанием предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной. Если антимонопольная служба откажет в возбуждении дела о недобросовестной конкуренции, то такой отказ можно обжаловать в Суд по интеллектуальным правам, в случае успеха уже с его решением обращаться в Роспатент.

Далее, если конкурент начнет упорствовать и регистрировать похожие товарные знаки, то возражения можно сразу подавать в Роспатент, ссылаясь на предшествующие акты ФАС или Суда по интеллектуальным правам в вашу пользу.

Для иллюстрации приведу дело, которое недавно было рассмотрено Судом по интеллектуальным правам.

Два брата на базе ИП одного из них вели деятельность по производству и продаже кормов для животных. Один брат занимался производством, другой — продажами. Заказали логотип, но товарный знак не зарегистрировали. На каком-то этапе брат без ИП зарегистрировал ООО и продавал как продукцию ИП, так и другую. Потом братья совместную деятельность прекратили, ООО продолжало использовать логотип, а ИП зарегистрировал ТЗ с использованием изображения на логотипе и стал рассылать претензии продавцам продукции ООО и самому ООО.

В суде братья рассказывали разные варианты своих историй, в каждом из которых один брат выглядит добросовестным предпринимателем, а другой — злодеем, но для суда имело значение следующее:

  • ООО и ИП — конкуренты на одном рынке на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака,

  • ИП был осведомлен о деятельности ООО,

  • после регистрации товарного знака ИП стал рассылать претензии контрагентам ООО, обратился в суд с иском к ООО.

В итоге суд признал действия ИП недобросовестной конкуренцией.

В частности, суд указал:

Доводы ИП о том, что им предпринимались меры исключительно в рамках действующего законодательства, об отсутствии недобросовестности поведения признаются несостоятельными. ИП последовательно добивался расторжения контрагентами договорных отношений с ООО даже в том случае, когда к реализации стал предлагаться иной товар (не маркированный спорным обозначением/товарным знаком), полного вытеснения его из осуществляемой ранее деятельности.

На основании судебных актов ООО подало возражения в Роспатент и правовая охрана спорного товарного знака была прекращена. В дальнейшем ИП предпринял две попытки регистрации сходных товарных знаков, но они были успешно оспорены ООО непосредственно в Роспатенте. Решения здесь и здесь.

Какой из всего этого вывод?

Да, ваш бывший партнер может зарегистрировать товарный знак и начать под ним работать. Да, это само по себе может размыть вашу клиентскую базу. Но если он начнет вытеснять вас с рынка, используя регистрацию товарного знака, то закон вас защищает.

В любом случае я вам искренне желаю в подобные истории не попадать, но если это случилось — не бросать бизнес и не распродавать все по дешевке, а использовать возможности для защиты, которые дает закон.

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Александра Шульц Адвокат

Александра Шульц Адвокат

адвокат в Адвокатский кабинет

4 подписчика

Комментарии

9
  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Какой милый котик)))

    • Логотип Александра Шульц Адвокат
      Александра Шульц Адвокат 1 час назад

      Александра ШульцадвокатАдвокатский кабинет

      наблюдал за комаром)

      • Логотип nlukina
        nlukina 1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        видно, что охотник))

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 1 час назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Интересная история. Справедливое решение суда.

    • Логотип Александра Шульц Адвокат
      Александра Шульц Адвокат 1 час назад

      Александра ШульцадвокатАдвокатский кабинет

      Мне на самом деле было немного обидно за ИП, там в решении изложена история глазами каждого и его было немного жаль, все-таки, судя по всему, изначально производство и бизнес его. Но закон суров) 

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 1 час назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Жалко только потому что он первый был на рынке?

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    очередное подтверждение того, что самая ненадежная вещь -семейный бизнес.... не для авось

    • Логотип Александра Шульц Адвокат
      Александра Шульц Адвокат 48 минут назад

      Александра ШульцадвокатАдвокатский кабинет

      Ну на самом деле сплошь и рядом такие истории просто с партнерами по бизнесу. У меня и идея этой статьи возникла после прочитанной истории как барышня бросила бизнес и спешно все распродала после того как партнер ТЗ зарегистрировал

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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