Продажа имущества при УСН+ПСН. Должны ли мы учесть при исчислении «упрощенного» налога доход от продажи грузовика?

ИП находится на УСН и имеет патент на осуществление грузоперевозок, в рамках которого использует свой грузовик более 6 лет. В 2023 году продает свой грузовой автомобиль, указанный в патенте. Должен ли ИП уплатить упрощенный налог с данной продажи?

Согласно п. 1 ст. 346.11 НК УСН применяется ИП наряду с иными режимами налогообложения. Применяя УСН, ИП освобождается от НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской деятельности.

Согласно п. 2 ст. 346.43 НКПСН применяется в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности. В данном случае патент применяется в отношении доходов от осуществления грузоперевозок.

Деятельность по реализации транспортного средства, используемого в предпринимательской деятельности, к такому патенту не относится (Письмо Минфина России от 26.12.2022 № 03-04-05/127841).

Поэтому доход от продажи грузовика мы должны учесть при исчислении «упрощенного» налога (Письма Минфина России от 18.12.2020 № 03-11-11/111247; от 03.04.2020 № 03-11-11/26730, от 30.06.2014 № 03-11-12/31378).

Доход от продажи учитывается в общем порядке — на дату оплаты (п.1 ст. 346.17 НК). При УСН «Доходы» расходы на покупку грузовика не учитываются, это не предусмотрено для данного объекта. При УСН «Доходы-Расходы» затраты на покупку в момент продажи не учитываются, так как они должны были учитываться по специальным правилам раньше (п.3 ст.346.16, п.2 ст. 346.17 НК).