Новации в оформлении путевого листа. Что изменилось?

Минтранс обновил состав сведений путевого листа и порядок его оформления.

Путевой лист — документ, который нужен для учета и контроля работы транспортного средства и водителя (п. 14 ч. 1 ст. 2 Устава автомобильного транспорта).

Путевой лист составляется либо на бумаге, либо в электронном виде.

В большинстве случаев законом запрещено эксплуатировать транспортное средство без оформления путевого листа.

Этот документ подтверждает обоснованность пробега. Этот документ может служить основанием для списания расходов на бензин и начисления зарплаты водителям. Поэтому очень важно соблюдать правила его оформления.

Приказом Минтранса от 05.05.2023 № 159 в состав сведений внесены такие изменения:

в сведениях о водителе помимо прочего следует указывать СНИЛС, а также серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;

закреплено право оформить один путевой лист на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены водителя (водителей), либо на несколько рейсов, если в течение рабочего дня или смены у водителя ряд рейсов;

разрешено изменять сведения о водителях, марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, если формируют электронный путевой лист.

Новшества действуют с 1 сентября 2023 года до 1 марта 2029 года.