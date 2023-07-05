Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Учет расходов

Чай, кофе, потанцуем? Как учитывать расходы на чай, кофе для сотрудников?

Многие организации покупают для своих работников чай и кофе. И чем больше сумма расходов, тем сильнее возникает желание учесть ее для целей налогообложения, а можно ли это сделать? А если можно, то как? Давайте разбираться.
99

В БУ стоимость продуктов для сотрудников при передаче включается в состав расходов по обычным видам деятельности

(пп. "б" п. 41, пп. "б" п. 43 ФСБУ 5/2019, п. п. 5, 7, 16 ПБУ 10/99).

В НУ учет расходов на чай, кофе и сладости для сотрудников зависит от того, ведется ли персонифицированный учет или нет

(Письма Минфина от 07.02.2022 № 03-01-10/7881, от 16.03.2022 № 03-15-06/19733, от 21.08.2020 № 03-03-06/1/73500, от 27.01.2020 № 03-07-11/4421, от 03.08.2018 № 03-04-06/55047, от 23.07.2018 № 03-03-07/51494, от 25.08.2016 № 03-07-11/49599, от 21.03.2016 № 03-04-05/15542; Письма ФНС России от 02.06.2020 № БС-4-11/9100, от 04.03.2019 № СД-4-3/3817; п. 12 Постановления Пленума ВАС № 33).

1. ПЕРСОНИФИРОВАННОГО УЧЕТА НЕТ.

Речь идет о ситуации, когда продукты для сотрудников находятся в общем доступе, и невозможно учесть, кто из сотрудников, когда и сколько продуктов получил.

В этом случае:

НДФЛ и страховые взносы не начисляются;

НДС при передаче продуктов начислять не нужно, но и права на вычет «входного» НДС нет;

✓ Затраты на такие продукты не учитываются в расходах для целей Налога на прибыль или УСН «Доходы-Расходы».

2. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ ЕСТЬ.

Речь идет о следующих возможных ситуациях:

✓ Ведется персонифицированный учет продуктов по каждому сотруднику;

✓ В трудовом или коллективном договоре предусмотрен порядок предоставления продуктов сотрудникам (например, обязанность работодателя выделять определённую сумму на каждого сотрудника);

✓ Достоверно известен точный список сотрудников, которые пользуются продуктами. И в этом случае Минфин рекомендует вычислять доход на одного человека расчетным путем (Письмо Минфина РФ от 17.05.2018 № 03-04-06/33350; Письмо УФНС России по г. Москве от 02.03.2022 № 20-21/023902@).

2.1. НДФЛ:

Чай и кофе, предоставляемые персонифицировано на бесплатной основе, рассматриваются как доход, полученный работниками в натуральной форме (пп. 2 п. 2 ст. 211 НК).

Поэтому работодатель обязан оценить размер такого дохода каждого сотрудника.

Налоговой базой по НДФЛ будет рыночная стоимость переданных товаров с учетом НДС (ст. 105.3, п. 1 ст. 211 НК).

2.2. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ:

Доход работника, полученный в натуральной форме в рамках трудовых отношений является объектом обложения страховыми взносами

(пп. 1 п. 1 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ).

База для начисления страховых взносов равна рыночной стоимости продуктов с учетом НДС

(п. 7 ст. 421 НК РФ, п. 3 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ).

2.3. НДС:

Персонифицированная передача продуктов сотрудникам облагается НДС как безвозмездная передача

(подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39 НК).

При этом входной НДС можно принять к вычету в общем порядке

(п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

2.4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ и УСН:

Затраты на продукты для конкретных сотрудников могут быть учтены в расходах на оплату труда для целей налога на прибыль и УСН «Доходы-Расходы»

(п. 25 ст. 255, п. 25 ст. 270, ст. 346.16, пп. 1 ст. 346.18 НК).

Ольга Неволина

Ольга Неволина

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип bugrushevadvokat
    bugrushevadvokat
    Выездные налоговые проверки

    Выездная налоговая проверка: 4 главное ошибки налогоплательщиков

    Надо признать, в нынешних реалиях налоговый спор – война. На кону, существование бизнеса, здоровье, благополучие семей, порою и свобода. Пост о стратегии и инструментах защиты от ИФНС.

    86
    Логотип Ольга Неволина
    Ольга Неволина
    Учет расходов

    Чай, кофе, потанцуем? Как учитывать расходы на чай, кофе для сотрудников?

    Многие организации покупают для своих работников чай и кофе. И чем больше сумма расходов, тем сильнее возникает желание учесть ее для целей налогообложения, а можно ли это сделать? А если можно, то как? Давайте разбираться.

    99
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как опубликовать статью о бизнесе в СМИ: гайд от подбора издания до сообщений в редакцию

    Чтобы предложить материал СМИ, гайды в интернете рекомендуют создать медиакарту, подготовить гостевые статьи и питчить редакторов. Эта инструкция немного отличается: объясняю, как рассказать о компании в СМИ, если никогда этого не делали раньше.

    Как опубликовать статью о бизнесе в СМИ: гайд от подбора издания до сообщений в редакцию
    30
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    82
    Логотип Катерина Коробкова
    Катерина Коробкова
    Возмещение вреда

    Некачественные проектные работы: риск не только в снижении оплаты, но и возможность убытков

    Порой в недостатках работ виноваты не подрядчики, а проектировщики. Правда остается вопрос пределов входного контроля за проектной документацией со стороны Заказчика и Генподрядчика. Однако, недостатки в проекте могут стать серьезным финансовым риском для нерадивого проектировщика.

    Некачественные проектные работы: риск не только в снижении оплаты, но и возможность убытков
    48
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Трудовые проверки

    Проверки ГИТ в 2023 году: кому готовиться к встрече с инспекторами

    Ближайшие 7 лет на плановые проверки бизнеса наложен мораторий. Однако вне плана контрольные мероприятия ГИТ будут проводиться. Расскажем, чего ожидать в 2023 году со стороны трудовой инспекции, можно ли заранее подготовиться к встрече с инспекторами и как лучше это сделать.

    Проверки ГИТ в 2023 году: кому готовиться к встрече с инспекторами
    74
    Логотип LawCoder
    LawCoder
    Бухгалтерские программы

    Google Apps Script — бесплатный помощник офисного сотрудника. Рассказываю как автоматизировать свою работу по-взрослому

    В прошлых заметках я рассказывал как с помощью гугл-таблиц отслеживать статус по судебному делу, поступление новых дел в СОЮ г. Москвы, изменение в ЕГРЮЛ по компании, ключевую ставку. Это довольно полезные инструменты, но есть один минус — отсутствие гибкости. Рассказываю как это исправить с помощью Google Apps Script.

    Google Apps Script — бесплатный помощник офисного сотрудника. Рассказываю как автоматизировать свою работу по-взрослому
    92
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Уставный капитал

    Уменьшение уставного капитала в «Вестнике государственной регистрации»: как опубликовать сообщение в журнал

    Абсолютно все юридические лица, которые находятся в стадии уменьшения уставного капитала, должны исполнить обязанность по уведомлению своих кредиторов посредством размещения информации об уменьшении уставного (складочного) капитала в журнале «Вестник государственной регистрации». В противном случае будет получен отказ налоговой.

    Уменьшение уставного капитала в «Вестнике государственной регистрации»: как опубликовать сообщение в журнал
    57
    Читать еще