НДФЛ. Новые сроки подачи уведомлений в 2024 году

С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления придется в два раза чаще. В расскажу про изменения в порядке расчета и уплаты НДФЛ.

С 1 января 2024 года изменились правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов:



☑️Уведомления по НДФЛ налоговые агенты должны подавать дважды в месяц — 3-го и 25-го числа.

Исключения — в январе — одно уведомление (25-го числа), а в декабре — три (3-го, 25-го и в последний рабочий день);



☑️В связи с введением двух периодов ввели новые коды отчетных периодов для НДФЛ.

По остальным налогам и взносам уведомления подаются в те же сроки — не позднее 25-го числа месяца, в котором предусмотрен срок уплаты.

С 1 января 2024 года действует новый порядок уплаты НДФЛ.

Его нужно платить дважды в месяц:

не позднее 28-го числа текущего месяца — за период с 1‑го по 22‑е число;

не позднее 5-го числа следующего месяца — за период с 23-го числа по последнее число прошлого месяца (кроме декабря);

не позднее последнего рабочего дня года — за период с 23 по 31 декабря.



Файл со сроками подачи уведомлений и оплаты основных налогов на весь 2024 год вы можете скачать на моем Telegram- канале

Ольга Неволина, налоговый юрист для бухгалтера, Член Ассоциации налоговых консультантов, Член ИПБ России, Кандидат Экономических Наук