Дело по дроблению бизнеса в пользу налогоплательщика! Судебное решение

📜СУТЬ ДЕЛА:
Несколько взаимозависимых компаний были созданы незадолго до расширения производства и увеличения штата сотрудников.
По итогам ВНП налоговики доначислили организации НДС и налог на прибыль. По их мнению, данная организация являлась выгодоприобретателем в установленной схеме дробления.
⚖️РЕШЕНИЕ СУДА:
Суд поддержал налогоплательщика.
Судьи отметили:
⚠️В споре о применении схемы дробления бизнеса нужно установить не только взаимозависимость лиц. Важно выявить факты искусственного разделения единого процесса (производственного, хозяйственного, управленческого) на отдельные части и их формальное отнесение на взаимозависимых лиц.
Суд указал:
организации вели деятельность в сфере общепита, но виды их деятельности полностью не совпадали. Одна часть компаний занималась ресторанным бизнесом, другая - производила мясную продукцию;
расчеты в основном были безналичные, по пластиковым картам. Возможности перераспределить выручку при таких расчетах суд не увидел;
организации имели разное имущество для ведения своей деятельности. К примеру, оборудование для производства и переработки мясной продукции в ресторанном бизнесе не использовалось;
доказательств перераспределения трудового персонала также нет
Постановление АС Северо-Западного округа от 13.12.2023 по делу N А56-4952/2023.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина.
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