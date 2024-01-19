Дело по дроблению бизнеса в пользу налогоплательщика! Судебное решение

В споре о применении схемы дробления бизнеса судья указали, что нужно установить не только взаимозависимость лиц. Важно выявить факты искусственного разделения единого процесса.

📜СУТЬ ДЕЛА:

Несколько взаимозависимых компаний были созданы незадолго до расширения производства и увеличения штата сотрудников.



По итогам ВНП налоговики доначислили организации НДС и налог на прибыль. По их мнению, данная организация являлась выгодоприобретателем в установленной схеме дробления.



⚖️РЕШЕНИЕ СУДА:

Суд поддержал налогоплательщика.



Судьи отметили:

⚠️В споре о применении схемы дробления бизнеса нужно установить не только взаимозависимость лиц. Важно выявить факты искусственного разделения единого процесса (производственного, хозяйственного, управленческого) на отдельные части и их формальное отнесение на взаимозависимых лиц.



Суд указал:

организации вели деятельность в сфере общепита, но виды их деятельности полностью не совпадали. Одна часть компаний занималась ресторанным бизнесом, другая - производила мясную продукцию;

расчеты в основном были безналичные, по пластиковым картам. Возможности перераспределить выручку при таких расчетах суд не увидел;

организации имели разное имущество для ведения своей деятельности. К примеру, оборудование для производства и переработки мясной продукции в ресторанном бизнесе не использовалось;

доказательств перераспределения трудового персонала также нет

Постановление АС Северо-Западного округа от 13.12.2023 по делу N А56-4952/2023.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.