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Ольга Неволина
Воинский учет

Воинский учет. Что делать, если сотрудник из другого города не встал на учет по месту временной регистрации?

Если у вас трудится сотрудник, который не встал на воинский учет по месту временной регистрации, сообщите об этом в военкомат.
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Встать на воинский учет по месту временной регистрации гражданин обязан в течение 2 недель (ст. 8 Закона 53-ФЗ).

  1. Выдайте такому сотруднику направление в военкомат для постановки на воинский учет. Направления выдается по форме, утв. приказом Минобороны, МВД и ФМС от 10.09.2007 № 366/789/197(письмо Минобороны от 01.03.2019 № 315/4/1023).

    2. Сообщите о таком сотруднике в военкомат в течение 3 рабочих дней (абз. 5 п. 1 ст. 4 Закона № 53-ФЗ). Уведомление направляется по форме из приложения 10 к Методическим рекомендациям (абз. 5 п. 1 ст. 4 Закона № 53-ФЗ).

    За нарушение требований законодательства о ведении воинского учета возможно привлечение к административной ответственности.

    ⌛️Срок давности по таким нарушениям составляет 3 года со дня совершения административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП).

С 01.10.2023 были значительно увеличены и расширены штрафы за нарушения в области воинского учета. Поэтому очень важно именно сейчас грамотно организовать и вести воинский учет в организации.

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

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