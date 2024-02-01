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Ольга Неволина
НДС

Порядок заполнения декларации по НДС. Аргументация позиции

Совсем недавно я писала о том, что если ИП на УСН арендует государственную землю, то он признается налоговым агент по НДС (п. 3 ст. 346.11, п.3 ст. 161 НК РФ).
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Поэтому он должен представлять декларацию по НДС с заполненным разделом 7:

  • в графе 1 — код операции 1010251;

  • графе 2 — сумму арендной платы за квартал;

  • графах 3 и 4 — прочерки.

И очень многие уточняли, задавали вопросы и даже представляли скрины с сайта ФНС относительно заполнения графы 3 раздела 7.
Многие считают, что в этом случае заполняется не графа 2, а графа 3.

Хочу аргументировать свою позицию.
👇👇👇

Порядок заполнения декларации по НДС утвержден Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

📌В п. 44.3 этого Порядка четко сказано, что по операциям, не подлежащим обложению НДС в соответствии со ст. 149 НК налоговые агенты заполняют графу 2, указывая стоимость таких товаров, работ или услуг.

📌А после п. 44.5 Порядка указано, что графы 3 и 4 налоговыми агентами не заполняются (ставится прочерк).

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина.

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