Порядок заполнения декларации по НДС. Аргументация позиции

Поэтому он должен представлять декларацию по НДС с заполненным разделом 7:
в графе 1 — код операции 1010251;
графе 2 — сумму арендной платы за квартал;
графах 3 и 4 — прочерки.
И очень многие уточняли, задавали вопросы и даже представляли скрины с сайта ФНС относительно заполнения графы 3 раздела 7.
Многие считают, что в этом случае заполняется не графа 2, а графа 3.
Хочу аргументировать свою позицию.
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Порядок заполнения декларации по НДС утвержден Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
📌В п. 44.3 этого Порядка четко сказано, что по операциям, не подлежащим обложению НДС в соответствии со ст. 149 НК налоговые агенты заполняют графу 2, указывая стоимость таких товаров, работ или услуг.
📌А после п. 44.5 Порядка указано, что графы 3 и 4 налоговыми агентами не заполняются (ставится прочерк).
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина.
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