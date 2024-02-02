Должна ли ИФНС приложить к акту проверки декларации проблемных контрагентов? Что говорит суд

Согласно НК РФ налоговики обязаны к акту по результатам налоговой проверки приложить документы, подтверждающие выявленные при проверке нарушения (п. 3.1 ст. 100 НК).
📌СУТЬ ДЕЛА:
Налоговая провела ВНП, по результатам которой составила акт.
В акте налоговая инспекция указала, что контрагенты организации сдали декларации с минимальными начислениями или нулевые. Эти обстоятельства, по мнению ИФНС, свидетельствуют о нереальности сделок с такими организациями и влекут налоговые доначисления. При этом декларации, на основании которых были сделаны такие выводы, налоговая к акту не приложила.
Данные документы не были представлены налогоплательщику и до вынесения Решения по результатам налоговой проверки.
Это стало поводом для спора.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований налогоплательщика, так как не признал такое бездействие налогового органа нарушением.
А суды апелляционной и кассационной инстанций указали, что инспекция должна была к акту проверки приложить налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль спорных контрагентов, а также полные выписки по их расчетным счетам, так как данные документы положены в основу выводов о налоговых нарушениях.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина.
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