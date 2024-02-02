Должна ли ИФНС приложить к акту проверки декларации проблемных контрагентов? Что говорит суд

Согласно НК РФ налоговики обязаны к акту по результатам налоговой проверки приложить документы, подтверждающие выявленные при проверке нарушения (п. 3.1 ст. 100 НК).



📌СУТЬ ДЕЛА:



Налоговая провела ВНП, по результатам которой составила акт.

В акте налоговая инспекция указала, что контрагенты организации сдали декларации с минимальными начислениями или нулевые. Эти обстоятельства, по мнению ИФНС, свидетельствуют о нереальности сделок с такими организациями и влекут налоговые доначисления. При этом декларации, на основании которых были сделаны такие выводы, налоговая к акту не приложила.

Данные документы не были представлены налогоплательщику и до вынесения Решения по результатам налоговой проверки.

Это стало поводом для спора.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:



Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований налогоплательщика, так как не признал такое бездействие налогового органа нарушением.



А суды апелляционной и кассационной инстанций указали, что инспекция должна была к акту проверки приложить налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль спорных контрагентов, а также полные выписки по их расчетным счетам, так как данные документы положены в основу выводов о налоговых нарушениях.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.