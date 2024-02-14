Двойное наказание за дробление бизнеса. Что говорит суд

На этот вопрос ответил Конституционный суд РФ в Определении от 14.12.2023 № 3286-О.
📌СУТЬ ДЕЛА:
Индивидуальный предприниматель применял ЕНВД и УСН. Налоговики посчитали, что предприниматель неправомерно применял ЕНВД, поэтому посчитали его доходы в рамках УСН.
В итоге доход по УСН превысил лимит, поэтому инспекция доначислила предпринимателю налоги по общей системе налогообложения — НДС и НДФЛ.
Кроме того, предпринимателю назначили штрафы сразу по двум статьям НК РФ:
по статье 119 — за неисполнение обязанности по представлению деклараций по НДС и НДФЛ;
по статье 122 — за неуплату налога.
ИП решил, что одновременное назначение двух штрафов неправомерно. Фактически его дважды наказывают за одно и то же нарушение. А согласно п. 2 ст. 108 НК, никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ
ИП проиграл в двух первых инстанциях, но нашел поддержку в окружном суде, который решил, что штраф по статье 119 НК неправомерен (Постановление АС СКО от 03.12.2021 № А32-17746/2020).
Ⅳ
Налоговики обратились в Верховный суд РФ.
ВС РФ указал, что повторное привлечение к ответственности за одно и то же налоговое правонарушение действительно недопустимо. Но в данном случае предприниматель совершил одно действие, которое содержит составы различных налоговых правонарушений, предусмотренных НК РФ. Поэтому и привлечение к ответственности производится за каждое допущенное правонарушение в отдельности.
Суд напомнил о п. 5 ст. 114 НК, согласно которому при совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности.
Ⅴ
Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу предприниматель, поддержав доводы Верховного суда РФ.
⚠️Таким образом, за неправомерное применение УСН налоговики могут наказать сразу по двум статьям НК.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина.
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