Двойное наказание за дробление бизнеса. Что говорит суд

На этот вопрос ответил Конституционный суд РФ в Определении от 14.12.2023 № 3286-О.



📌СУТЬ ДЕЛА:



Индивидуальный предприниматель применял ЕНВД и УСН. Налоговики посчитали, что предприниматель неправомерно применял ЕНВД, поэтому посчитали его доходы в рамках УСН.



В итоге доход по УСН превысил лимит, поэтому инспекция доначислила предпринимателю налоги по общей системе налогообложения — НДС и НДФЛ.



Кроме того, предпринимателю назначили штрафы сразу по двум статьям НК РФ:

по статье 119 — за неисполнение обязанности по представлению деклараций по НДС и НДФЛ;

по статье 122 — за неуплату налога.

ИП решил, что одновременное назначение двух штрафов неправомерно. Фактически его дважды наказывают за одно и то же нарушение. А согласно п. 2 ст. 108 НК, никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения.



⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:



Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ

ИП проиграл в двух первых инстанциях, но нашел поддержку в окружном суде, который решил, что штраф по статье 119 НК неправомерен (Постановление АС СКО от 03.12.2021 № А32-17746/2020).



Ⅳ

Налоговики обратились в Верховный суд РФ.

ВС РФ указал, что повторное привлечение к ответственности за одно и то же налоговое правонарушение действительно недопустимо. Но в данном случае предприниматель совершил одно действие, которое содержит составы различных налоговых правонарушений, предусмотренных НК РФ. Поэтому и привлечение к ответственности производится за каждое допущенное правонарушение в отдельности.

Суд напомнил о п. 5 ст. 114 НК, согласно которому при совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности.

Ⅴ

Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу предприниматель, поддержав доводы Верховного суда РФ.



⚠️Таким образом, за неправомерное применение УСН налоговики могут наказать сразу по двум статьям НК.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.