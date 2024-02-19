Ненадлежайщее уведомление = отмена решения о доначислениях. Судебная практика

На этот вопрос ответил Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении от 23.01.2024 № Ф10-6661/2023 по делу № А48-10176/2022.



Извещение налогоплательщика о дате и времени рассмотрения материалов проверки – важная процедурная составляющая налоговой проверки и прямая обязанность налогового органа.

Ее невыполнение приводит к отмене принятого решения

(п. 14 ст. 101 НК).

📌СУТЬ ДЕЛА:

В рамках камеральной налоговой проверки декларации по УСН предпринимателя налоговики доначислили налог, штрафы и пени.



Извещение о времени и месте рассмотрения материалов проверки были направлены Инспекцией по месту жительства ИП за 11 дней до принятия решения. Фактически извещение было получено предпринимателем в день принятия решения.

Налогоплательщик посчитал, что он не был надлежащим образом уведомлен о месте и времени рассмотрения материалов проверки, что повлекло существенное нарушение его прав.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:



Суды поддержали налогоплательщика, указав:



Налоговый кодекс требует от ИФНС не только известить налогоплательщика о дате и времени рассмотрения материалов проверки, но и непосредственно перед началом рассмотрения удостовериться, что налогоплательщик действительно был извещен.



Другими словами, если представитель компании на рассмотрение не явился, нужно удостовериться, что он:

получил соответствующее письмо;

либо отказался от него;

либо не пришел на почту;

либо вообще не находится по соответствующему адресу.



Без доказательств одного из указанных выше фактов приступать к рассмотрению материалов проверки нельзя.



⚠️При этом ссылаться на положения ст. 31 НК о том, что заказное письмо, направленное налоговой, считается врученным на 6 рабочий день, ИФНС не может.



Решение налогового органа о привлечении ИП к ответственности за совершение налогового правонарушения признано недействительным полностью!

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.