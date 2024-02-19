Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Ненадлежайщее уведомление = отмена решения о доначислениях. Судебная практика

Должна ли ИФНС отследить получение налогоплательщиком извещения о дате рассмотрения материалов проверки?
25 3

На этот вопрос ответил Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении от 23.01.2024 № Ф10-6661/2023 по делу № А48-10176/2022.

Извещение налогоплательщика о дате и времени рассмотрения материалов проверки – важная процедурная составляющая налоговой проверки и прямая обязанность налогового органа.
Ее невыполнение приводит к отмене принятого решения
(п. 14 ст. 101 НК).

📌СУТЬ ДЕЛА:
В рамках камеральной налоговой проверки декларации по УСН предпринимателя налоговики доначислили налог, штрафы и пени.

Извещение о времени и месте рассмотрения материалов проверки были направлены Инспекцией по месту жительства ИП за 11 дней до принятия решения. Фактически извещение было получено предпринимателем в день принятия решения.

Налогоплательщик посчитал, что он не был надлежащим образом уведомлен о месте и времени рассмотрения материалов проверки, что повлекло существенное нарушение его прав.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суды поддержали налогоплательщика, указав:

Налоговый кодекс требует от ИФНС не только известить налогоплательщика о дате и времени рассмотрения материалов проверки, но и непосредственно перед началом рассмотрения удостовериться, что налогоплательщик действительно был извещен.

Другими словами, если представитель компании на рассмотрение не явился, нужно удостовериться, что он:

  • получил соответствующее письмо;

  • либо отказался от него;

  • либо не пришел на почту;

  • либо вообще не находится по соответствующему адресу.

    Без доказательств одного из указанных выше фактов приступать к рассмотрению материалов проверки нельзя.

    ⚠️При этом ссылаться на положения ст. 31 НК о том, что заказное письмо, направленное налоговой, считается врученным на 6 рабочий день, ИФНС не может.

    Решение налогового органа о привлечении ИП к ответственности за совершение налогового правонарушения признано недействительным полностью!

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина.

Начать дискуссию

Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню

Сегодня приходили гости, расскажу что готовила на праздничный обед, а также покажу необычный и интересный подарок, который получила.

Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню
1
17

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

257
Социальный вычет

Что нужно, чтобы получить социальный вычет на обучение супруга

Оформить социальный вычет на обучение мужа или жены можно только по расходам, которые были совершены в 2024 году.

142

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Госзакупки

Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей

Государственные компании на 13,5% увеличили объемы закупок у МСП-поставщиков.

141
Налоговые изменения 2024

Две нормы о налоговом вычете признали неконституционными

В Налоговый кодекс внесут изменения, чтобы физлица без статуса ИП получили право на профессиональный налоговый вычет.

183
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Ненадлежайщее уведомление = отмена решения о доначислениях. Судебная практика

Должна ли ИФНС отследить получение налогоплательщиком извещения о дате рассмотрения материалов проверки?

25

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

Продажи одежды в онлайн-магазинах выросли в три раза

Онлайн-продажи текстиля выросли на 310%, а верхнюю одежду стали дистанционно покупать на 281% чаще.

157
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Коды ОКВЭД

😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности

Неожиданно для себя выяснила, что эскорт-услуги — это законный вид предпринимательской деятельности, у него даже есть код ОКВЭД 93.05.

😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности
59
464
Общество

Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты

В эксперименте по выдаче цифровых документов об образовании будут принимать участие учреждения дополнительного образования. Пока ведутся тесты, дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы.

160
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Кто из бухгалтеров хотел бы стать главбухом и почему?

Коллеги, Клерк проводит небольшое исследование))) поделитесь, пожалуйста, кто из вас работает главбухом, а кто просто бухгалтером. И есть ли желание у тех, кто работает просто бухгалтером стать главным?) Что привлекает в более высокой должности и наоборот. кто из главбухов хотел бы отказаться от должности и почему?

25
122
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие льготы существуют для сельскохозяйственных предприятий?

Кто работает в сельском хозяйстве вид деятельности выращивание культур и реализация? Подскажите, какие есть льготы для таких ЮЛ, какую систему н/о предпочтительней выбирать. Буду благодарна за наводку на толковые статьи по учету и налогообложение. Либо за ваше мнение про подводные камни.

3
51
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил, что планирую покупать?

Отпуск позади, а значит можно найти время на новые инвестиционные покупки. Поскольку ИИС ещё не пополнен на плановую сумму, пополняю именно его. Обычно вялый февраль в этот раз порадовали IPO Делимобиля и Диасофта, в которых я поучаствовал, ну и никто не отменял план, по которому я действую.

Пополнил ИИС на 100 000 в феврале. Что купил, что планирую покупать?
81

Разборы законов

1 170
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Николай Неплюев
Николай Неплюев
Социальная поддержка

О финансовой поддержке населения и бизнеса в 2024 году. На какие льготы можно рассчитывать

Экономист Николай Неплюев рассказал о финансовой поддержке населения и бизнеса в 2024 году. Что будет реализовано ина какие льготы можно рассчитывать.

О финансовой поддержке населения и бизнеса в 2024 году. На какие льготы можно рассчитывать
68
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где взять или запросить документы о зарплате за 2018 год?

Здравствуйте, сотрудница уходит в декрет, документы по зарплате не найти, где их можно взять/запросить ? Она ушла в декрет в июле 2020, вышла в октябре 2023, соответственно нужны 2019-2018 г.? 2019 нашла, 2018 нет.

14
45
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Должен ли я предоставить отчёт о негативном воздействии по постановлению 644/664?

При заключении юридическим лицом договора на водоснабжение в обязаловку подписали негативное воздействие по насколько помню 644 или 664 постановлению! Никаких проб не брали, вот теперь меня мучает вопрос в связи с этим негативным воздействием не должна ли я какой то ещё дополнительный отчёт сдавать по негативному воздействию?

9
38
Отчеты по прослеживаемости

Какие операции нужно включать в отчет по прослеживаемости бизнесу на УСН

Компании и ИП, которые не являются плательщиками НДС, подают отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

565
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как долго ждать документы на регистрацию через Госключ?

Всем добрый вечер! Кто-нибудь подписывал документы на регистрацию ООО/ИП с помощью Госключа? Интересно, как долго ждать, пока в Госключ придут документы 🤔 Я думала, что сразу приходят…

3
28
Фиксированные взносы ИП

Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год: сколько и как платить, как уменьшать налоги

Фиксированные взносы в 2024 году – 49 500 рублей +1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год: сколько и как платить, как уменьшать налоги
877

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры для бухгалтера

💡Нужен ли чек при займе, лизинг авто в учете по шагам, отчетность НКО и казначейские счета: разборы от экспертов по вашему заказу

Каждый пользователь Клерк.Премиума может заказать нашим экспертам разбор своей проблемной ситуации. Смотрите, какие материалы мы подготовили по просьбам наших подписчиков.

315
Обзоры для бухгалтера

Как заполнить персонифицированные сведения в 1С, доначисления за серую зарплату, изменения в валютном регулировании-2024. Дайджест разборов

Подготовили для вас обзор экспертных материалов за неделю. Забирайте в закладки!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
171