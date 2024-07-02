План ФНС России до 2029 года. Обзор для бухгалтера

1. Отказ от деклараций:
Постепенно планируется переходить на бездекларационный порядок взаимодействия с налогоплательщиками.
В частности, к декабрю 2024 года планируется внедрить стандарты электронного документооборота в нефтяной отрасли, которые позволят администрировать акцизы на нефтепродукты без представления налогоплательщиками деклараций. Сумма налога будет определяться автоматически на основании первичных документов.
К концу 2024 планируется полностью автоматизировать процедуру предоставления имущественного и инвестиционного налоговых вычетов по НДФЛ.
В 2025 года планируется и совсем отказаться от деклараций по НДФЛ.
К июлю 2026 года запланировано сокращение отчетности обособленных подразделений.
2. Выявление налоговых схем:
Еще больше планируется усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов и взносов.
Все также активно будут проводиться контрольно-аналитические мероприятия, направленные на выявление схем уклонения от уплаты НДС.
Инспекторов снабдят инструментами дистанционного автоматизированного контроля, при помощи которых будут выявляться возможные злоупотребления со стороны налогоплательщиков.
3. Работа с жалобами:
Будут усовершенствованы процедуры рассмотрения жалоб налогоплательщиков.
С 2025 планируется внедрение упрощенного порядка рассмотрения жалоб, предполагающего возможность рассмотрения жалоб непосредственно тем органом, чьи решения или действия обжалуются.
Разрабатывается порядок рассмотрения жалоб посредством видео-конференц-связи.
Процесса досудебного обжалования лицензирующих мероприятий планируется полностью перевести в безбумажный (электронный) формат.
4. Автоматизация процессов:
К декабрю 2025 года запланировано внедрение электронного документооборота с судебными органами, что должно повысить эффективность взыскания задолженности в первую очередь с физических лиц, т. к. налоговики смогут централизованно отслеживать движение дел и контролировать сроки.
Планируется внедрить систему идентификации лиц, пересекающих госграницу (на основании данных о загранпаспортах). Это позволит автоматизировать определение статуса физических лиц в качестве налоговых резидентов.
В декабре 2024 г. должна заработать цифровая платформа оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС России.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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