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Ольга Неволина
Обзоры для бухгалтера

План ФНС России до 2029 года. Обзор для бухгалтера

Опубликован План деятельности ФНС до 2029 года (утвержден Минфином России 18.01.2024 № 03-00-03/ВН-1623).

1. Отказ от деклараций:

Постепенно планируется переходить на бездекларационный порядок взаимодействия с налогоплательщиками.

  1. В частности, к декабрю 2024 года планируется внедрить стандарты электронного документооборота в нефтяной отрасли, которые позволят администрировать акцизы на нефтепродукты без представления налогоплательщиками деклараций. Сумма налога будет определяться автоматически на основании первичных документов.

  2. К концу 2024 планируется полностью автоматизировать процедуру предоставления имущественного и инвестиционного налоговых вычетов по НДФЛ.

  3. В 2025 года планируется и совсем отказаться от деклараций по НДФЛ.

  4. К июлю 2026 года запланировано сокращение отчетности обособленных подразделений.

2. Выявление налоговых схем:

Еще больше планируется усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов и взносов.

  1. Все также активно будут проводиться контрольно-аналитические мероприятия, направленные на выявление схем уклонения от уплаты НДС.

  2. Инспекторов снабдят инструментами дистанционного автоматизированного контроля, при помощи которых будут выявляться возможные злоупотребления со стороны налогоплательщиков.

3. Работа с жалобами:

Будут усовершенствованы процедуры рассмотрения жалоб налогоплательщиков.

  1. С 2025 планируется внедрение упрощенного порядка рассмотрения жалоб, предполагающего возможность рассмотрения жалоб непосредственно тем органом, чьи решения или действия обжалуются.

  2. Разрабатывается порядок рассмотрения жалоб посредством видео-конференц-связи.

  3. Процесса досудебного обжалования лицензирующих мероприятий планируется полностью перевести в безбумажный (электронный) формат.

4. Автоматизация процессов:

  1. К декабрю 2025 года запланировано внедрение электронного документооборота с судебными органами, что должно повысить эффективность взыскания задолженности в первую очередь с физических лиц, т. к. налоговики смогут централизованно отслеживать движение дел и контролировать сроки.

  2. Планируется внедрить систему идентификации лиц, пересекающих госграницу (на основании данных о загранпаспортах). Это позволит автоматизировать определение статуса физических лиц в качестве налоговых резидентов.

  3. В декабре 2024 г. должна заработать цифровая платформа оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС России.

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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

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