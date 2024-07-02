Нужно ли платить НДФЛ с аренды квартиры за рубежом?

Российский гражданин постоянно проживает в России и сдает в аренду квартиру, которая находится за рубежом. Оплата поступает на счет в иностранном банке. Нужно ли в такой ситуации платить НДФЛ с арендных платежей? На этот вопрос ответил Минфин в письме от 03.06.24 № 03-04-05/50877.

Под НДФЛ подпадает доход, полученный налоговыми резидентами как от источников в Российской Федерации, так и от источников за ее пределами (ст. 209 НК РФ).



Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося за рубежом, относятся к доходам, полученным от источников за пределами РФ (пп. 4 п. 3 ст. 208 НК РФ).



Доходы от сдачи в аренду квартиры, находящейся за рубежом, облагаются НДФЛ в общем порядке по ставке 13% (или 15%). Налогоплательщик должен самостоятельно рассчитать и заплатить налог, а также сдать декларацию по форме 3-НДФЛ.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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