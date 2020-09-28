Правомерен ли штраф за непредставление документов, если инспекция направила требование по почте, а не по ТКС?

📜СУТЬ ДЕЛА:
На основании ст.93.1 НК РФ при встречной проверке налоговики почтой направили организации требование о представлении документов.
Документы не были представлены, поэтому организацию оштрафовали.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика. Апелляционная инстанция поддержала налоговиков. Кассация поставила точку, не согласившись с инспекцией и отменив штраф:
✓- организация - крупнейший налогоплательщик и участник обязательного электронного документооборота. Она должна сдавать декларации электронно, поэтому в том же виде должна получать документы от инспекции;
✓- инспекция не доказала, что направляла требование по ТКС и организация его не приняла;
✓- ❗❗️налоговики не вправе произвольно выбирать способ направления документов.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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Налоговый юрист для бухгалтера. Мои разборы удивляют даже самых опытных бухгалтеров. 🔥 Про самые актуальные новости в сфере налогового и бухгалтерского законодательства. ❌Рекламу не размещаю
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