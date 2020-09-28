Правомерен ли штраф за непредставление документов, если инспекция направила требование по почте, а не по ТКС?

На этот вопрос ответил АС Уральского округа в Постановлении от 03.07.2024 по делу № А76-27137/2023.

📜СУТЬ ДЕЛА:

На основании ст.93.1 НК РФ при встречной проверке налоговики почтой направили организации требование о представлении документов.

Документы не были представлены, поэтому организацию оштрафовали.



⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика. Апелляционная инстанция поддержала налоговиков. Кассация поставила точку, не согласившись с инспекцией и отменив штраф:

✓- организация - крупнейший налогоплательщик и участник обязательного электронного документооборота. Она должна сдавать декларации электронно, поэтому в том же виде должна получать документы от инспекции;

✓- инспекция не доказала, что направляла требование по ТКС и организация его не приняла;

✓- ❗❗️налоговики не вправе произвольно выбирать способ направления документов.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина