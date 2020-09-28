Закон о ежегодной семейной выплате на детей

💰 С 1 января 2026 года заработает налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми.



Ключевые моменты:

✓- выплату работающим родителям сделают ежегодной;

✓- для ее получения среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный региональный прожиточный минимум на человека;

✓- выплату производит СФР каждому родителю по заявлению, если нет долгов по алиментам и с доходов уплачен НДФЛ;

✓- учитывают детей до 18 и 23 лет, если ребенок учится в общеобразовательной или профессиональной организации либо получает очное высшее образование, кроме допобразования;

✓- выплата равна разнице между двумя расчетными суммами.



Первая — исчисленный НДФЛ с доходов за предыдущий год без вычетов. Вторая — налог с того же дохода по ставке 6%. В расчет берут только доходы, по которым НДФЛ был уплачен.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина