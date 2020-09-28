Закон о ежегодной семейной выплате на детей

💰 С 1 января 2026 года заработает налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми.
Ключевые моменты:
✓- выплату работающим родителям сделают ежегодной;
✓- для ее получения среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный региональный прожиточный минимум на человека;
✓- выплату производит СФР каждому родителю по заявлению, если нет долгов по алиментам и с доходов уплачен НДФЛ;
✓- учитывают детей до 18 и 23 лет, если ребенок учится в общеобразовательной или профессиональной организации либо получает очное высшее образование, кроме допобразования;
✓- выплата равна разнице между двумя расчетными суммами.
Первая — исчисленный НДФЛ с доходов за предыдущий год без вычетов. Вторая — налог с того же дохода по ставке 6%. В расчет берут только доходы, по которым НДФЛ был уплачен.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
НАЛОГИ с Ольгой Неволиной
Налоговый юрист для бухгалтера. Мои разборы удивляют даже самых опытных бухгалтеров. 🔥 Про самые актуальные новости в сфере налогового и бухгалтерского законодательства. ❌Рекламу не размещаю
Начать дискуссию