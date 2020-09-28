НДФЛ — налоговая реформа 2025 года

❶. Вводится прогрессивная шкала по НДФЛ из 5 ступеней с заработной платы и других доходов (п. 1 и 1.2 ст. 224, п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК РФ):
— 13% — если доход не больше 2,4 млн руб.;
— 15% — если доход от 2,4 млн до 5 млн руб.;
— 18% процентов — от 5 млн до 20 млн руб.;
— 20% процентов — от 20 млн до 50 млн руб.;
— 22% процента — от 50 млн руб.
Прежний порядок (ставка 13% с дохода до 5 млн руб. и 15% с суммы превышения) сохранили для выплат участникам СВО и надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
❷. Устанавливаются новые лимиты для дивидендов, процентов по депозитам, доходов от продажи имущества, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, по операциям с ценными бумагами и др. (п. 1.1 ст. 224, п. 6 ст. 210 НК РФ).
Сохраняется двухступенчатая шкала НДФЛ — 13% и 15%, но с новыми лимитами.
Повышенную ставку нужно применять к доходам свыше 2,4 млн руб. (сейчас — свыше 5 млн. руб.).
❸. Увеличиваются лимиты для «детских» вычетов (пп.4 п.1 ст.218 НК РФ).
Вычеты на детей предоставляются до того месяца, в котором облагаемый доход работника с начала года не превысит 450 тыс. руб. (сейчас — 350 тыс. руб.)
❹. Увеличиваются размеры вычетов на детей (пп.4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
На второго ребенка вычет будет составлять 2 800 руб., на третьего и последующих — 6 000 руб.(сейчас - 1 400 и 3 000 руб. соответственно).
❺. Отменяются заявления на «детские» вычеты (пп.4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Вычеты будут предоставляться без заявления работников, но только если есть сведения о детях, на которых полагаются вычеты.
❻. Вводится новый стандартный вычет (п. 1 ст. 218 НК РФ).
Новый вычет будет предоставляться тем работникам, которые выполнят нормы ГТО. Размер вычета — 18 тыс. руб. в год. Вычет предоставляется за тот год, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение.
Обязательное условие для предоставления вычета — работник должен пройти диспансеризацию в соответствующем календарном году.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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