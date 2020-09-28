Требование на основании ст.93 НК РФ в рамках КНП Декларации по УСН за 2023 год

В рамках КНП Декларации по НДС налоговики вправе требовать документы и/или информацию только в определённых случаях, предусмотренных ст. 88 НК РФ.



Например, в рамках КНП декларации по УСН налоговые органы вправе истребовать Книгу учета доходов и расходов в таких случаях:

✓- в декларации заявлены налоговые льготы по УСН (п.6 ст. 88 НК РФ);

✓- по истечении 2 лет представлена уточненная декларация, в которой уменьшена сумма налога (п.8.3 ст. 88 НК РФ);

✓- в декларации заявлена пониженная ставка налога, установленная законом региона, в котором предусмотрена обязанность представлять КУДиР

- и т.д.



⛔️Если вы не подпадаете ни под один из случаев, то вы не обязаны представлять КУДиР.



Согласно п.7 ст. 88 НК РФ налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы. Согласно пп.11 п.1 ст.21 НК РФ налогоплательщики вправе не выполнять неправомерные акты и требования налогового органа.



Но в таком случае настоятельно рекомендую в ответ на подобное требование написать пояснения, в которых обосновать вашу позицию.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина