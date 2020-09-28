Если нарушена хронология создания документов в цепочке поставщиков, то это является поводом для отказа в вычете по НДС?

📜СУТЬ ДЕЛА:

Компания приобрела оборудование у производителя. После чего перепродала его другой организации, которая перепродала его конечному покупателю.

Налоговики посчитали, что такая длинная цепочка перепродаж была организована исключительно с целью завышения вычетов НДС.

В качестве доказательств формального документооборота налоговики привели - нарушение хронологии в отгрузочных документах: продажа оборудования конечному покупателю произошла раньше, чем компания закупила его у производителя.

В рамках КНП декларации по НДС налоговики доначислили НДС, штраф и пени.



⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Три инстанции поддержали компанию.

С ними согласился и Верховный суд.



Суды отклонили довод налоговиков о том, что компания не предъявила нужные доказательства во время проверки. Ведь в силу статьи 65 АПК РФ «налогоплательщик не лишен возможности представить соответствующие документы в суд» (Определения КС от 12.07.2006 № 267-О и ВС от 27.10.2016 № 309-КГ16-13787).



Суд учел пояснения конечного покупателя, который указал, что заинтересован именно в оборудовании, выпущенном поставщиком. Но сам не мог подписать с ним контракт — запрещала служба безопасности. Производитель выглядел ненадежным, так как участвовал в нескольких судебных тяжбах. Из-за этого пришлось закупать товар через посредника. Так что многоступенчатая система закупок не связана с уходом от налогов.

Фиктивность производителя инспекция также не доказала.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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