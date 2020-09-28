Ольга Неволина
Бухгалтерский учет

Минфин подготовил план мероприятий до 2030 года

Ведомство утвердило план мероприятий для реализации основных направлений госполитики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудита до 2030 года.
Минфин подготовил план мероприятий до 2030 года

📌- проведут мероприятия нормативного и методического обеспечения бухучета. Качество стандартов вырастет. Уточнят Законы о бухучете и о консолидированной финотчетности;

📌- определят мероприятия по развитию ГИРБО. Хотят расширить отчетную информацию, которую включают в ресурс, укрепить контрольные механизмы, повысить ответственность за неподачу данных для публикации в ресурсе;

📌- повысят результативность и эффективность системы регулирования аудита и его контроля. Уточнят нормы Закона об аудиторской деятельности, устранят недостатки системы внешнего контроля за работой аудиторских организаций.

(Приказ Минфина России от 18.02.2025 N 53).

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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog

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Ольга Неволина

Ольга Неволина

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