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Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Подрядчик не выполнял работы, указанные в его документах. Значит, по ним нельзя учесть расходы и вычеты

К такому выводу пришел АС Центрального округа в Постановлении от 19.12.2024 № А68-12068/2021.

СУТЬ ДЕЛА

В рамках ВНП налоговики заявили о фиктивности отношений между Организацией и подрядчиком. Они утверждали, что на самом деле подрядчик не выполнял работы, указанные в его документах. Значит, по ним нельзя учесть расходы и вычеты.

‍РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды трех инстанций поддержали налоговиков, обратив внимание на следующие факты:

  • Контракты на перевозку материалов заключили ранее соглашений на работы, для которых нужны такие материалы, что не типично для деловых отношений;

  • По документам перевозили асфальтобетонную смесь. Для нее необходим особый транспорт. Но номера машин из представленных документов закреплены за обычными легковушками. На них невозможна перевозка грузов в виде асфальтобетонной смеси;

  • Организация осуществляла ведение БУ с нарушением собственной учетной политики, согласно которой материалы, переданные подрядчику, надо учитывать на отдельном субсчете. Но регистр по нему инспекторам не предъявили. Нет и накладных на возврат материалов по форме № М-15 от подрядчика, хотя о необходимости этой формы также сказано в учетной политике.

  • У самого же подрядчика нет ресурсов, нужных для выполнения работ.

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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog

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Ольга Неволина

Ольга Неволина

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