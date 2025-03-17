Подрядчик не выполнял работы, указанные в его документах. Значит, по ним нельзя учесть расходы и вычеты

Суды трех инстанций поддержали налоговиков, обратив внимание на следующие факты:

Контракты на перевозку материалов заключили ранее соглашений на работы, для которых нужны такие материалы, что не типично для деловых отношений;

По документам перевозили асфальтобетонную смесь. Для нее необходим особый транспорт. Но номера машин из представленных документов закреплены за обычными легковушками. На них невозможна перевозка грузов в виде асфальтобетонной смеси;

Организация осуществляла ведение БУ с нарушением собственной учетной политики, согласно которой материалы, переданные подрядчику, надо учитывать на отдельном субсчете. Но регистр по нему инспекторам не предъявили. Нет и накладных на возврат материалов по форме № М-15 от подрядчика, хотя о необходимости этой формы также сказано в учетной политике.