Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности

Обязательный аудит Бухгалтерской отчетности проводится в случаях, установленных федеральными законами, а также в отношении бухгалтерской отчетности организаций.

✅- ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах;

✅- являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;

✅- имеющих организационно-правовую форму фонда (за некоторым исключением), в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за предшествующий год превысит 3 млн руб.;

✅- у которых по итогам года, предшествовавшего отчетному, превышен один из следующих показателей:

1) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности превысил 800 миллионов рублей (по всем видам деятельности по данным НУ);

или

2) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 400 миллионов рублей (ст. 5 Закона N 307-ФЗ).

Для возникновения обязанности проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности достаточно лишь одного основания, закрепленного в федеральном законодательстве (ч. 1.1 ст. 5 Закона об аудиторской деятельности).

❗❗️❗️Я подготовила для вас 💡Памятку, в которой расписала перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности.

Получить ее вы сможете на моем 👉 Telegram-канале.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина