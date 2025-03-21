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Ольга Неволина
Обязательный аудит

Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности

Обязательный аудит Бухгалтерской отчетности проводится в случаях, установленных федеральными законами, а также в отношении бухгалтерской отчетности организаций.

✅- ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах;
✅- являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;
✅- имеющих организационно-правовую форму фонда (за некоторым исключением), в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за предшествующий год превысит 3 млн руб.;
✅- у которых по итогам года, предшествовавшего отчетному, превышен один из следующих показателей:

1) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности превысил 800 миллионов рублей (по всем видам деятельности по данным НУ);
или
2) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 400 миллионов рублей (ст. 5 Закона N 307-ФЗ).

Для возникновения обязанности проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности достаточно лишь одного основания, закрепленного в федеральном законодательстве (ч. 1.1 ст. 5 Закона об аудиторской деятельности).

❗❗️❗️Я подготовила для вас 💡Памятку, в которой расписала перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской отчётности.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

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Ольга Неволина

Ольга Неволина

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