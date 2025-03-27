Организации и ИП, от которых ФЛ получили доходы, в том числе в натуральной форме, обязаны вести учет выплат.
Учет ведется по видам доходов с применением специальных кодов. Эти коды отражаются в справке о доходах, которая входит в состав годового расчета 6-НДФЛ (приложение № 1 к расчету).
Действующие коды доходов приведены в приложении № 1 к приказу ФНС от 10.09.15 № ММВ-7-11/387@, а коды вычетов — в приложении № 2 к этому приказу.
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При заполнении справки о доходах в отношении подарков от организаций или ИП применяются следующие коды:
✅2720 — если налоговая база определяется по правилам пункта 6 статьи 210 НК РФ (то есть с учетом вычетов, предусмотренных подп. 1 и 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, или с учетом особенностей, установленных ст. 213, 213.1 и 214.10 НК РФ);
✅2721 — для остальных подарков (например, когда дарятся ценные бумаги, или когда речь идет о подарках нерезидентам РФ).
К доходам с кодами 2720 и 2721, можно применить вычет по пункту 28 статьи 217 НК РФ.
Подарки стоимостью не более 4 000 руб. за год освобождаются от НДФЛ. Данный вычет отражается с кодом 501 «Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей».
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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