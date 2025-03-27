Организация в качестве поощрения вручает своим сотрудникам подарочные сертификаты. Какие коды доходов следует отразить при этом в справках о доходах физлиц? На этот вопрос ответила ФНС России в письме от 06.03.25 № БС-4-11/2480@.

Организации и ИП, от которых ФЛ получили доходы, в том числе в натуральной форме, обязаны вести учет выплат.

Учет ведется по видам доходов с применением специальных кодов. Эти коды отражаются в справке о доходах, которая входит в состав годового расчета 6-НДФЛ (приложение № 1 к расчету).

Действующие коды доходов приведены в приложении № 1 к приказу ФНС от 10.09.15 № ММВ-7-11/387@, а коды вычетов — в приложении № 2 к этому приказу.

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При заполнении справки о доходах в отношении подарков от организаций или ИП применяются следующие коды:

✅2720 — если налоговая база определяется по правилам пункта 6 статьи 210 НК РФ (то есть с учетом вычетов, предусмотренных подп. 1 и 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, или с учетом особенностей, установленных ст. 213, 213.1 и 214.10 НК РФ);

✅2721 — для остальных подарков (например, когда дарятся ценные бумаги, или когда речь идет о подарках нерезидентам РФ).

К доходам с кодами 2720 и 2721, можно применить вычет по пункту 28 статьи 217 НК РФ.

Подарки стоимостью не более 4 000 руб. за год освобождаются от НДФЛ. Данный вычет отражается с кодом 501 «Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей».

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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