С 1 сентября 2025 года меняется порядок подтверждения кодов ОКВЭД

Теперь всю информацию об ОКВЭД от бизнеса и Росстата будет обобщать ФНС России в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

1️⃣ При создании бизнеса информация об ОКВЭД будет передаваться в ФНС России при заполнении формы заявления на регистрацию компании или ИП.

2️⃣Далее по итогу деятельности за прошедший год бизнесу нужно подать в Росстат данные для расчета процентных долей по кодам ОКВЭД.

3️⃣Росстат самостоятельно рассчитает проценты по кодам, определит основной вид деятельности, и передаст эту информацию в ФНС России.

Переход на новый порядок пройдет в несколько этапов:

✓- сведения об ОКВЭД с процентными долями по ЮЛ и ИП, которые уже отчитываются в Росстат, будут переданы в ФНС России в 2026 году;

✓- в 2027 году начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД те ЮЛ, которые сейчас ее не передают. На основе полученной информации Росстат рассчитает процентные доли по кодам ОКВЭД и передаст сведения в ФНС России;

✓- в 2028 году начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД ИП, которые сейчас ее не передают. Росстат по ним рассчитает процентные доли и также передаст эти сведения в ФНС России.

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В связи с изменениями порядка подтверждения кодов ОКВЭД Минэкономразвития предлагает регламентировать порядок определения видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2, в том числе правила расчета процентной доли видов экономической деятельности.

Проект размещен на портале проектов НПА (ID 01/01/02-25/00155117).

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog