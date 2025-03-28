Какие расходы на рекламу в интернете нельзя учесть при налогообложении прибыли?

⚡️С 2025 года при расчете налога на прибыль не учитываются расходы на распространение рекламы в Интернет, если...

Если:

⚡️С 2025 года при расчете налога на прибыль не учитываются расходы на распространение рекламы в Интернет, если (п. 44 ст. 270 НК РФ):

✅- информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор в порядке, установленном ст. 18.1 Закона N 38-ФЗ;

✅- реклама была распространена на информационном ресурсе в сети "Интернет", доступ к которому ограничен в соответствии с законодательством РФ;

✅- реклама была распространена на информационном ресурсе иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории РФ, не исполнившего требования, запреты и ограничения, предусмотренные Законом от 01.07.2021 N 236-ФЗ.

_________________________

В Письме от 21 февраля 2025 г. N 03-03-08/17113 Минфин приводит разъяснения Роскомнадзора о том, каким образом определить соответствие рекламы перечисленным условиям:

1️⃣ Факт передачи информации о рекламе и договоре можно проверить с помощью системы «Единый реестр интернет-рекламы» - https://erir.grfc.ru/.

Личный кабинет ЕРИР доступен всем российским организациям и гражданам, зарегистрированным на Портале государственных услуг Российской Федерации.

2️⃣ Сведения об исполнении или неисполнении иностранным лицом предусмотренных обязанностей, могут быть получены путем обращения к общедоступному перечню иностранных лиц - https://236-fz.rkn.gov.ru/.

3️⃣ Сведения о принятых мерах по ограничению доступа к информационным ресурсам на территории РФ размещены в общедоступном универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет" на официальном сайте Роскомнадзора - https://blocklist.rkn.gov.ru/.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog