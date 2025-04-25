Как избежать штрафа при подаче уточненки

Если обнаружили ошибку, которая привела к занижению налога, то обязаны подать «уточненку».

Штрафа за неуплату налога не будет, если вы сдали уточненную декларацию:

1️⃣До того как истек срок подачи первичной декларации.

В этом случае считается, что декларацию вы подали в день подачи уточненной (п. 2 ст. 81 НК РФ).

2️⃣После того как инспекция провела выездную проверку и не нашла ошибку за тот квартал, за который вы подавали первичную декларацию (пп. 2 п. 4 ст. 81 НК РФ).

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Если "уточнёнка" отправлена по завершении срока сдачи отчетности и уплаты налога, то возможны не только пени, но и штраф по ст.122 НК РФ. Это общее правило!

Но у данного правила есть исключения.

3️⃣Можно избежать штрафа и в этом случае, но при выполнении следующих условий (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ):

1) "уточнёнка" была подана до того, как получили акт или решение о ВНП;

2) на момент представления "уточнёнки" имеется положительное сальдо ЕНС в размере, соответствующем недостающей сумме налога и соответствующих пеней.

А значит, до представления уточненной декларации необходимо убедиться в наличии соответствующего положительного сальдо на ЕНС.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog