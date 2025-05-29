Когда нарушение сроков налоговой проверки помогает избежать доначислений?

📜СУТЬ ДЕЛА
В 2017 - 2018 гг. налоговики провели ВНП за 2014 - 2015 гг. и доначислили компании налоги более 100 млн руб., а также насчитали пени более 57 млн руб. Компания посчитала, что налоговики нарушили сроки проведения ВНП более чем на 2 года, поэтому утратили право на принудительное взыскание задолженности.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды трех инстанций поддержали налогоплательщика, признав требование об уплате налогов и пеней незаконным.
Суды установил, что в ходе проверки налоговики неоднократно нарушали установленные сроки, в том числе сроки:
✅ вручения налогоплательщику акта выездной проверки и дополнений к акту проверки;
✅ проведения и оформления результатов доп. мероприятий налогового контроля;
✅ рассмотрения результатов проверки;
✅ вынесения итогового решения и вручения его налогоплательщику;
✅ вынесения требования об уплате сумм налога.
Никаких объективных обстоятельств для пропуска сроков у налоговиков не было, поэтому переносить их не было оснований.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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