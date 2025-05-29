Когда нарушение сроков налоговой проверки помогает избежать доначислений?

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды трех инстанций поддержали налогоплательщика, признав требование об уплате налогов и пеней незаконным.

Суды установил, что в ходе проверки налоговики неоднократно нарушали установленные сроки, в том числе сроки:

✅ вручения налогоплательщику акта выездной проверки и дополнений к акту проверки;

✅ проведения и оформления результатов доп. мероприятий налогового контроля;

✅ рассмотрения результатов проверки;

✅ вынесения итогового решения и вручения его налогоплательщику;

✅ вынесения требования об уплате сумм налога.

Никаких объективных обстоятельств для пропуска сроков у налоговиков не было, поэтому переносить их не было оснований.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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