Нужно ли платить налог на имущество, если куплю‑продажу признали недействительной?

📜СУТЬ ДЕЛА:

Инспекция взыскала с ИП долг по налогу на имущество.

Предприниматель настаивал на том, что он не обязан уплачивать налог, так как объекты принадлежат организации. Ранее ИП приобрел данные объекты, но суд признал сделку недействительной. Реальный собственник недвижимого имущества избегает регистрации изменений в ЕГРН.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Судьи поддержали налоговиков, указав:

✅ - ИП получил имущество по договору купли-продажи и с момента регистрации права собственности обязан уплачивать налог. Обязанность прекращается только после внесения соответствующей записи в ЕГРН;

✅ - Фактическое владение и регистрация имущества определяют налоговые обязательства, а не квалификация гражданско-правовых отношений. Если право на объект зарегистрировано на ИП, то налог уплачивается им;

✅ - Признание сделки недействительным не освобождает от уплаты налога. Предприниматель не указал причины, мешающие своевременно зарегистрировать право собственности.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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