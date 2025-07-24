Доначисления в рамках КНП 6-НДФЛ

Вправе ли налоговый орган в рамках КНП 6-НДФЛ произвести доначисления на основании зарплатных реестров банков? — на этот вопрос ответил АС Уральского округа в постановлении от 21.04.2025 № А47-7677/2024.

📜СУТЬ ДЕЛА:

Компания подала расчет по 6-НДФЛ. В ходе КНП инспекторы запросили информацию из банков, где открыты счета организации.

Банки предоставили реестры зарплат, и оказалось, что суммы в них больше доходов, указанных в форме 6-НДФЛ. Компания объяснила разницу командировочными и другими необлагаемыми выплатами, но документы на командировочные расходы не были предоставлены.

В результате инспекторы доначислили НДФЛ, а предприятие обратилось в суд.

⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Компания проиграла в двух инстанциях, но выиграла кассацию.

Полномочия инспекторов ограничены: документы можно истребовать только в исключительных случаях, например, при возмещении НДС. В случаях проверки 6-НДФЛ действуют общие правила, и инспекторы не могут требовать дополнительные документы, если их представление не обязательно.

Спор возник из-за несоответствия данных банков и формы 6-НДФЛ. Банки не отрицали возможность необлагаемых НДФЛ выплат. При расхождении налоговая служба вправе запрашивать письменные пояснения, которые организация предоставила.

Проверяющие пояснения получили, но доначислили НДФЛ незаконно.

Налоговый юрист для бухгалтера, Член Ассоциации налоговых консультантов, Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук, Ольга Неволина.

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