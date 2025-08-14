ОКВЭД для бизнеса

⚡️ С 1 сентября 2025 основной ОКВЭД для ИП и организаций будет определять Росстат.

Новые правила утвердило Правительство РФ (Постановление № 728 от 27.05.2025).

🧮 ОКВЭД будет разделён на:

- Заявительный тип — те, что указаны при регистрации в ЕГРЮЛ / ЕГРИП;

- Отчётный тип — тот, что рассчитает Росстат по данным за год.

🛡 Именно по «отчётному» ОКВЭД Росстат и СФР будут устанавливать тарифы по взносам на травматизм.

Многие меры поддержки, возможность применения льгот, а также критерии для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства зависят от основного ОКВЭД.

📊 Росстат определит основной вид деятельности по обороту, выручке или прибыли.

Данные будут получены из ежегодной статистической отчётности.

💡 Тот ОКВЭД, у которого окажется наибольшая доля, признают основным. Если доли совпадут — приоритет у прошлогоднего.

⏰ Сроки сдачи отчетности:

🔹 Юрлица — до 1 апреля 2027 года; 🔹 ИП — до 1 апреля 2028 года.

📝 А потом — при каждом изменении долей более чем на 20% или если бизнес не сдавал статотчётность более 5 лет.

📍 Обособки с расчетным счётом и выплатами будут, как и раньше, подтверждать ОКВЭД самостоятельно в СФР — для них ничего не меняется.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

