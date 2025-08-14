ОКВЭД для бизнеса
Новые правила утвердило Правительство РФ (Постановление № 728 от 27.05.2025).
🧮 ОКВЭД будет разделён на:
- Заявительный тип — те, что указаны при регистрации в ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
- Отчётный тип — тот, что рассчитает Росстат по данным за год.
🛡 Именно по «отчётному» ОКВЭД Росстат и СФР будут устанавливать тарифы по взносам на травматизм.
Многие меры поддержки, возможность применения льгот, а также критерии для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства зависят от основного ОКВЭД.
📊 Росстат определит основной вид деятельности по обороту, выручке или прибыли.
Данные будут получены из ежегодной статистической отчётности.
💡 Тот ОКВЭД, у которого окажется наибольшая доля, признают основным. Если доли совпадут — приоритет у прошлогоднего.
⏰ Сроки сдачи отчетности:
🔹 Юрлица — до 1 апреля 2027 года; 🔹 ИП — до 1 апреля 2028 года.
📝 А потом — при каждом изменении долей более чем на 20% или если бизнес не сдавал статотчётность более 5 лет.
📍 Обособки с расчетным счётом и выплатами будут, как и раньше, подтверждать ОКВЭД самостоятельно в СФР — для них ничего не меняется.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
