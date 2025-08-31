🧾 Минфин подтвердил: при оплате через посредника российская компания — налоговый агент по НДС (Письмо Минфина России от 11.06.2025 N 03-07-08/57510).

Если вы закупаете услуги у иностранной компании, которые признаются реализованными на территории РФ, и при этом используете платёжного посредника, то обязанности по НДС всё равно ложатся на российскую организацию — покупателя.

📌 В этом случае:

- Вы признаётесь налоговым агентом по НДС на основании п. 3 ст. 161 НК РФ;

- Налог нужно исчислить, удержать и уплатить в бюджет;

- Счёт-фактура оформляется в день перечисления средств посреднику;

- В счёте-фактуре указываются номер и дата вашего платежно-расчётного документа.

💬 Минфин уже ранее разъяснял в письмах и консультациях, что наличие посредника не освобождает организацию от статуса налогового агента. Главное — момент списания денежных средств.

⚠️ Важно: это правило касается именно тех случаев, когда услуги облагаются НДС на территории РФ, а не любых зарубежных покупок. Поэтому — проверяйте место реализации и назначение услуг (п. 3 ст. 161 НК РФ, п. 1 ст. 148 НК РФ).

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog