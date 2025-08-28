Нужен ли кассовый чек при расчетах через СПБ между бизнесом?

Долгое время налоговики настаивали, что при расчетах через СБП между юрлицами и ИП нужно обязательно пробивать кассовый чек.

⚡️Но у Минфина — другое мнение!

✔️ Позиция ФНС (была): При расчетах через СБП между организациями и ИП нужно применять ККТ (письмо ФНС России от 28.02.25 № ЗГ-2-20/5068@).

❌ Позиция Минфина (актуально): Контрольно-кассовую технику можно не применять при безналичных расчетах между юрлицами и ИП через СБП (письмо Минфина России от 20.06.25 № 30-01-15/60743).

Почему?

Минфин опирается на пункт 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ, где четко сказано, что ККТ не применяется при безналичных расчетах между организациями и ИП. Исключение — только расчеты с предъявлением электронного средства платежа.

💬 Минфин уточнил: переводы через СБП между организациями и ИП — это безналичные расчёты без предъявления, а значит, касса не требуется.

Итог: Позиция Минфина, изложенная в письме от 20.06.25 № 30-01-15/60743, идёт вразрез с позицией ФНС, но именно она сейчас является ориентиром для бизнеса. Позиция Минфина доведена до сведения ФНС.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

