Нужен ли кассовый чек при расчетах через СПБ между бизнесом?
⚡️Но у Минфина — другое мнение!
✔️ Позиция ФНС (была): При расчетах через СБП между организациями и ИП нужно применять ККТ (письмо ФНС России от 28.02.25 № ЗГ-2-20/5068@).
❌ Позиция Минфина (актуально): Контрольно-кассовую технику можно не применять при безналичных расчетах между юрлицами и ИП через СБП (письмо Минфина России от 20.06.25 № 30-01-15/60743).
Почему?
Минфин опирается на пункт 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ, где четко сказано, что ККТ не применяется при безналичных расчетах между организациями и ИП. Исключение — только расчеты с предъявлением электронного средства платежа.
💬 Минфин уточнил: переводы через СБП между организациями и ИП — это безналичные расчёты без предъявления, а значит, касса не требуется.
Итог: Позиция Минфина, изложенная в письме от 20.06.25 № 30-01-15/60743, идёт вразрез с позицией ФНС, но именно она сейчас является ориентиром для бизнеса. Позиция Минфина доведена до сведения ФНС.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
