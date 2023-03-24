Пониженная ставка земельного налога на участки, по которым проходят инженерные коммуникации с ресурсами для полезных жилых объектов

Принято определение по делу № А41-88082/2021. Вам, как и мне, цифры дела ничего не скажут, поэтому приложу сюда ссылку на само определение целиком.

«А что ты так радуешься?», – спросите вы. И я отвечу: ВС поставил точку в многолетнем споре налоговиков и землевладельцев, решив дело в пользу последних.

Короче, если у вас есть земельный участок, а под ним проходят инженерные коммуникации, обеспечивающие ресурсами всякими полезными жилые объекты, то с площади участка, занятой такими коммуникациями, земельный налог платится не по ставке 1,5%, а по ставке 0,3%. Ставка может быть и меньше, чем 0,3% – зависит от муниципалитета.

При этом, сказал суд, делить земельный участок совершенно не обязательно, выделяя в самостоятельные участки под сетями. Достаточно документально подтвердить площадь, ими занятую, и можно применять пониженную ставку земельного налога.

Я уже переговорил с кадастровыми инженерами. Готов план действий. Пойду обрадую несколько клиентов, что у нас есть новый способ в 5 раз снизить им земельный налог.

Хотите, и вам снизим? 😉Обращайтесь и кидайте пост коллегам!