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Дмитрий Желнин
НДФЛ

Как вернуть НДФЛ после продажи недвижимости или испортить жизнь ее продавцу

Тут сначала чуть теории будет, а потом практические рекомендации… в т.ч. как испортить жизнь продавцу недвижимости🤭
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Как вернуть НДФЛ после продажи недвижимости или испортить жизнь ее продавцу
фото freepik.com

Прилетели вот такие комментарии в мой Телеграм-канал:

Тут сначала чуть теории будет, а потом практические рекомендации… в т.ч. как испортить жизнь продавцу недвижимости 🤭

👉Теория

Недавно в Налоговый кодекс РФ были внесены всякие поправки. В том числе в статью 214.10. Это такая статья, которая про порядок расчета НДФЛ рассказывает при продаже недвижимости. 

Статью эту дополнили частью 8. Прям процитирую ее: 

Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное непредусмотрено законодательством РФ, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, и настоящим пунктом.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества вследствие установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении доходов налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

Эта поправка вызвала предсказуемую реакцию разбирающегося и переживающего сообщества — нас с вами.

Долго думал, как ответить на поставленные вопросы 🤔 Решил для затравки дискуссии написать несколько сценариев применения новой части 8 ст. 214.10. Погнали! 

👉Практика

Первая ситуация

Кадастровая стоимость (КС) = 10 000 000 

Продал объект за 5 000 000 

НДФЛ будет от 7 000 000 — это КС х 0,7. Согласны?

Вторая ситуация

КС = 10 000 000 

Продал за 5 000 000

Оспорил КС после продажи и установил КС в размере рыночной = 6 000 000

НДФЛ будет от 5 000 000, т.к. 5 > 6 x 0,7 Ага?

Третья ситуация

КС = 10 000 000 

Продал за 5 000 000

НДФЛ от 7 000 000 (см. Первую ситуацию)

Покупатель решил, что КС большая и оспорил ее. Установил КС в размере рыночной = 6 000 000

Продавец имеет право на возврат/зачет НДФЛ, т.к. НДФЛ должен был быть не от 7 000 000, а от 5 000 000. 

💥Вот так можно вернуть переплаченный налог.

Четвертая ситуация

КС = 10 000 000 

Продал объект за 5 000 000 

НДФЛ будет от 7 000 000  

Оспорил КС, да так, что КС выросла до 15 000 000 

НДФЛ будет от 15 000 000 х 0,7 = 10 500 000 😆 

И в четвертую ситуацию продавца может погрузить как раз покупатель. Покупатель может после оформления недвижки на себя оспорить КС, а в силу новой части 8 ст. 214.10 новая КС будет действовать и для продавца. 

💥Вот так можно испортить жизнь продавцу.

Ох, чую, жаришка сейчас будет в комментариях ⤵️

Дмитрий Желнин

Дмитрий Желнин

Управляющий партнер в Митсан Консалтинг

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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