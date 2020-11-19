Как формируется налог на имущество физических лиц в России: статистика и неожиданные факты

📊 Налог на имущество физических лиц: сколько платим и кто освобожден от налога?
Задумывались, как налог на имущество физических лиц действительно влияет на кошелек россиян? Сегодня в статье разберем, сколько россияне платят за владение недвижимостью, почему почти половина объектов недвижимости остаются вне налогообложения и какие факторы влияют на сумму налога. Вся статистика взята со страницы ФНС России — «Данные по формам статистической налоговой отчетности».
Основные данные: налогоплательщики и объекты недвижимости
В России налог на имущество физических лиц охватывает миллионы граждан, но реальные цифры могут удивить.
Количество налогоплательщиков
- 87,8 миллиона россиян числятся в базе налогоплательщиков ФНС по налогу на имущество.
- Однако фактически налог предъявлен только 54,4 миллионам из них.
Это означает, что более 30 миллионов собственников недвижимости не платят налог на имущество. Часть из них могут относиться к льготным категориям, а некоторые объекты просто не облагаются налогом в соответствии с действующим законодательством.
Количество объектов недвижимости
- Всего на учете налоговых органов состоит 80,2 миллиона объектов недвижимости, включая строения, помещения и сооружения.
- Из них налогооблагаемыми являются 48,8 миллиона объектов — всего лишь около 60% от общей базы данных.
Основные категории объектов:
- Жилые дома: 7,5 миллиона
- Квартиры и комнаты: 33,8 миллиона
- Гаражи и машино-места: 3,09 миллиона
- Объекты, налогооблагаемые по ст. 378.2 НК РФ: 582,5 тысячи
Таким образом, почти 40% недвижимости остаются вне налогообложения. Это могут быть объекты, освобожденные от налога, или те, чьих собственников государство просто не знает 🤷♂️
Как рассчитывается кадастровая стоимость и налоговая база?
Кадастровая стоимость — это основа для расчета налога на имущество физических лиц. Однако, в итоговую налоговую базу включаются только те объекты, по которым предъявлен налог.
- Общая кадастровая стоимость налогооблагаемых объектов в 2023 году составила 122,7 трлн рублей.
- Налоговая база после вычетов — 80,8 трлн рублей.
ФНС активно использует систему вычетов и льгот, что значительно снижает итоговую налоговую базу для большинства физических лиц. Но это не точно 🤔
Сколько платят россияне?
В 2023 году налог на имущество физических лиц составил 139,5 миллиарда рублей.
Для сравнения, в 2022 году сумма поступлений по этому налогу была выше — 140,1 миллиард рублей. Несмотря на увеличение кадастровой стоимости, налоговая нагрузка несколько снизилась за счет изменений в льготной политике и других факторов.
Выводы и интересные факты
Количество налогоплательщиков и объектов недвижимости значительно различаются.
Из 87,8 млн потенциальных налогоплательщиков фактически налог платят только 54,4 млн, а из 80,2 млн объектов недвижимости налогооблагаемыми остаются всего 48,8 млн. Льготы и отсутствие учёта части объектов играют ключевую роль.
Суммарная кадастровая стоимость растет, но налоговая база остается стабильной. Это связано с вычетами и налоговыми льготами, которые позволяют физическим лицам снизить налоговую нагрузку, даже если кадастровая стоимость их имущества увеличивается.
Размер налогов на имущество физических лиц стабилен. Несмотря на увеличение базы налогооблагаемых объектов и кадастровой стоимости, налоговые поступления в бюджет сохраняются примерно на одном уровне. Это может быть связано с перераспределением налоговой нагрузки в пользу льготных категорий и оптимизацией налогообложения в отдельных регионах.
Хотите знать больше?
Следите за актуальной информацией о налогах, оптимизации кадастровой стоимости и последних изменениях в законодательстве. Подписывайтесь на мой [Telegram-канал], чтобы не пропустить важные обновления и интересные кейсы!
Начать дискуссию