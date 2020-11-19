Как формируется налог на имущество физических лиц в России: статистика и неожиданные факты

Задумывались, как налог на имущество физических лиц действительно влияет на кошелек россиян? Сегодня в статье разберем, сколько россияне платят за владение недвижимостью, почему почти половина объектов недвижимости остаются вне налогообложения и какие факторы влияют на сумму налога.

📊 Налог на имущество физических лиц: сколько платим и кто освобожден от налога?

Задумывались, как налог на имущество физических лиц действительно влияет на кошелек россиян? Сегодня в статье разберем, сколько россияне платят за владение недвижимостью, почему почти половина объектов недвижимости остаются вне налогообложения и какие факторы влияют на сумму налога. Вся статистика взята со страницы ФНС России — «Данные по формам статистической налоговой отчетности».

Основные данные: налогоплательщики и объекты недвижимости

В России налог на имущество физических лиц охватывает миллионы граждан, но реальные цифры могут удивить.

Количество налогоплательщиков

- 87,8 миллиона россиян числятся в базе налогоплательщиков ФНС по налогу на имущество.

- Однако фактически налог предъявлен только 54,4 миллионам из них.

Это означает, что более 30 миллионов собственников недвижимости не платят налог на имущество. Часть из них могут относиться к льготным категориям, а некоторые объекты просто не облагаются налогом в соответствии с действующим законодательством.

Количество объектов недвижимости

- Всего на учете налоговых органов состоит 80,2 миллиона объектов недвижимости, включая строения, помещения и сооружения.

- Из них налогооблагаемыми являются 48,8 миллиона объектов — всего лишь около 60% от общей базы данных.

Основные категории объектов:

- Жилые дома: 7,5 миллиона

- Квартиры и комнаты: 33,8 миллиона

- Гаражи и машино-места: 3,09 миллиона

- Объекты, налогооблагаемые по ст. 378.2 НК РФ: 582,5 тысячи

Таким образом, почти 40% недвижимости остаются вне налогообложения. Это могут быть объекты, освобожденные от налога, или те, чьих собственников государство просто не знает 🤷‍♂️

Как рассчитывается кадастровая стоимость и налоговая база?

Кадастровая стоимость — это основа для расчета налога на имущество физических лиц. Однако, в итоговую налоговую базу включаются только те объекты, по которым предъявлен налог.

- Общая кадастровая стоимость налогооблагаемых объектов в 2023 году составила 122,7 трлн рублей.

- Налоговая база после вычетов — 80,8 трлн рублей.

ФНС активно использует систему вычетов и льгот, что значительно снижает итоговую налоговую базу для большинства физических лиц. Но это не точно 🤔

Сколько платят россияне?

В 2023 году налог на имущество физических лиц составил 139,5 миллиарда рублей.

Для сравнения, в 2022 году сумма поступлений по этому налогу была выше — 140,1 миллиард рублей. Несмотря на увеличение кадастровой стоимости, налоговая нагрузка несколько снизилась за счет изменений в льготной политике и других факторов.

Выводы и интересные факты

Количество налогоплательщиков и объектов недвижимости значительно различаются. Из 87,8 млн потенциальных налогоплательщиков фактически налог платят только 54,4 млн, а из 80,2 млн объектов недвижимости налогооблагаемыми остаются всего 48,8 млн. Льготы и отсутствие учёта части объектов играют ключевую роль. Суммарная кадастровая стоимость растет, но налоговая база остается стабильной. Это связано с вычетами и налоговыми льготами, которые позволяют физическим лицам снизить налоговую нагрузку, даже если кадастровая стоимость их имущества увеличивается. Размер налогов на имущество физических лиц стабилен. Несмотря на увеличение базы налогооблагаемых объектов и кадастровой стоимости, налоговые поступления в бюджет сохраняются примерно на одном уровне. Это может быть связано с перераспределением налоговой нагрузки в пользу льготных категорий и оптимизацией налогообложения в отдельных регионах.

Хотите знать больше?

Следите за актуальной информацией о налогах, оптимизации кадастровой стоимости и последних изменениях в законодательстве. Подписывайтесь на мой [Telegram-канал], чтобы не пропустить важные обновления и интересные кейсы!