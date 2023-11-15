Что изменилось в спецоценке аттестации рабочих мест. Как часто проводить спецоценку

Добавлена новая форма отчета. Теперь работодатели составляют его в бумажной или электронной форме.

Члены комиссии, которые подписывают документ, смогут заверить его на бумажном носителе либо с помощью ЭЦП.

К отчету о проведении СОУТ дистанционно прикладывают заключения экспертов организации, которая проводила оценку. У специалистов должен быть сертификат на право проведения спецоценки. С 1 сентября 2023 года бумажные сертификаты не выдаются.

Организации могут пройти СОУТ удаленно. Это не компании, которые:

ранее не проходили спецоценку;

срок аттестации истек;

имеют основание для внеплановой аттестации

Проводится ли аттестация рабочих мест на вакантных рабочих местах

Определение вредных и опасных факторов проводится при штатных производственных и технологических процессах на определенном рабочем месте.

На вакантном месте не выполняются работы, поэтому проведение соут на них не оформляется. Сначала работодатель принимает специалиста в штат, а после организовывает проведение спецоценки.

Кто не проводит аттестацию

специалисты, работающие на дому;

дистанционные работники;

муниципальные и госслужащие

Как часто проводится специальная оценка условий труда

Документ действует бессрочно на задекларированных рабочих местах, если на них не произошел несчастный случай, не нарушили требования охраны труда и у работника не выявили профзаболевание.

Если рабочие места не задекларированы, то СОУТ следует проводить не реже одного раза в 5 лет.

Также с 1 марта 2023г. микропредприятия смогут не привлекать сторонних специалистов, а проводить оценку сами. Применять упрощенный порядок можно, если ваш основной бизнес попал в льготный список.

Но если до этого времени вы прошли СОУТ по общим правилам, ее результаты действительны до того, как истечет их срок, либо бессрочно, если вредные или опасные факторы на рабочих местах сотрудников не выявили.